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        Haberler Spor Diğer Bayram Yalçınkaya, Avrupa Triatlon Birliği'nin başkanı oldu! - Diğer Haberleri

        Bayram Yalçınkaya, Avrupa Triatlon Birliği'nin başkanı oldu!

        Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Avrupa Triatlon Birliği Genel Kurulu'nda başkanlığa seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 13:47 Güncelleme: 23.03.2025 - 13:47
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        Yalçınkaya, Triatlon Birliği'nin başkanı oldu!
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        Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Avrupa Triatlon Birliğinin yönetimine seçildi.

        Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 42 ülkeden katılımcıyla İstanbul'da düzenlenen Avrupa Triatlon Birliği Genel Kurulu'nda Marc D’hoog (Lüksemburg) başkanlığa seçildi.

        Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeliği için yüksek oy alan Bayram Yalçınkaya, Avrupa Triatlon Birliğinin yöneticisi oldu.

        Yeni dönemde Avrupa Triatlon Birliği Gelişim Komitesi'ne Onur Aydemir, Teknik Komite'ye ise Mustafa Şirin girdi.

        "ULUSLARARASI ANLAMDAN SAYGINLIĞIMIZIN NE KADAR ARTTIĞINI GÖRMÜŞ OLDUK"

        Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Türk triatlonunun uluslararası arenada büyük bir saygınlık kazandığını bu seçimde görüldüğünü dile getirdi.

        Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da Avrupa Triatlon Birliği Genel Kurulu'nu en iyi şekilde düzenlediklerini anlatarak, "Türk triatlonu için de tarihi bir seçim oldu. Tarihte ilk kez Avrupa Triatlon Birliğinin hem yönetim kuruluna hem gelişim komitesine hem de teknik komitesine girdik. Bu bir ilk. Yönetim dışındaki bu iki komite çok etkin kurullar. Uluslararası anlamdan saygınlığımızın ne kadar arttığını görmüş olduk. Bu da bizi oldukça mutlu etti." ifadelerini kullandı.

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