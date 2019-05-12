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Bayramda 300 bin kişi otellerde konaklayacak

DHA

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Ramazan Bayramı tatilinde Türkiye genelinde 300 bin yerli turistin otel konaklamalı tatil yapacağını söyledi. Türkiye genelinde bayramda milyonlarca kişinin yola çıkacağını söyleyen Ayık seçim dönemindeki belirsizliklere rağmen tesislerin arzulanan doluluk oranına ulaşacağını belirtti.

Ramazan Bayramı Tatili

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye genelinde milyonlarca kişinin resmi tatil ilan edilmesiyle 1 Haziran'da başlayacak 9 günlük Ramazan Bayramı dolayısıyla tatile çıkacağını, bunun büyük kısmının eş, dost, akraba ve memleket ziyaretine gidenlerden oluşacağını söyledi. 300 bin yerli turistin ise otel konaklamalı tatili seçeceğini aktaran Osman Ayık, hem dış pazardan gelen rezervasyonlarla hem de iç pazardaki bayram rezervasyonları dolayısıyla bu tarihlerde otellerde doluluk oranlarının yüzde 100'lere yaklaşacağını vurguladı.

ÖZLENEN DOLULUĞA ULAŞACAK

Osman Ayık, "Şu an itibarıyla bakıldığı zaman bayram haziran başında ve bizim en iyi dönemlerimizden biri. Sezonun yoğun şekilde içerisine girdiğimiz bir dönem. Daha önceki yurt dışı hareketlerinden dolayı bayramda birçok tesisimizde belirli doluluk seviyelerine ulaşılmıştı. İç pazar hareketliliğiyle de biz bayram döneminde tesislerin yüzde 90, yüzde 100'leri bulan oranlarda dolmasını bekliyorduk. Fakat seçim dönemindeki birtakım belirsizlikler ister istemez insanların seyahatle ilgili planlarını olumsuz etkilemiş olabilir ama şu andan itibaren iç pazarda da bayram dönemine denk gelen yoğun hareketlilik bekliyoruz. Yurt dışı rezervasyonları, daha önceden yapılmış rezervasyonlarla da birçok tesisimizde ciddi doluluk vardı. Dolayısıyla da bu ikisinin birleşmesi aslında bayram döneminde bütün tesislerimizi özlenen ve arzu edilen doluluk seviyelerine ulaştıracak" diye konuştu.

GURBETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Bayram dolayısıyla ülke genelinde bir hareketlilik ve yoğunluk yaşanacağını kaydeden TÜROFED Başkanı Osman Ayık, şöyle devam etti: "Türkiye genelinde iç pazarda otel konaklamasının 300 bin kişi civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Ama bunun dışında başka bir bayram trafiği olacak. Birçok insan, birçok vatandaşımız eş, dost, akraba ziyareti yapacak. Memleket ziyareti yapacak. Burada milyonlarla ifade edeceğimiz sayılarda yurt içinde bayram trafiği bekliyoruz. Yurt dışında yaşayan Türkler de özellikle dini bayramları yoğun şekilde tatil vesilesi olarak kullanıyor. Biz oradan da olumlu hareket bekliyoruz. Zaten son yıllarda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın seyahat eylemlerinde de ciddi değişiklikler oldu. Onlar öncelikle gidiyor, memleketlerini ziyaret ediyor. Sonra da tatillerini yapıyor. Eş, dost, akrabalarını ziyaret edip arkasından gelip tatil yapıyorlar. Dolayısıyla yurt dışından da bu döneme dönük ciddi bir tatil talebi bekliyoruz. Tek şanssızlığımız bu sene Ramazan Bayramı biraz daha öne geldi. Yurt dışında genelde okul tatilleri haziran ayının sonuna denk gelir. Belki onun bir miktar etkisi olabilir ama biz yine de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da bayram periyodunda yoğun ilgi göstermesini bekliyoruz."

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