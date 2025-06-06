Kurban Bayramı'nın gelmesiyle sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar bayram günü eczane ve hastanelerin çalışma durumunu merak ediyor. Kurban Bayramı resmi tatil olarak sayıldığı için sağlık kuruluşlarının mesai saatlerinde geçici olarak değişikliğe gidiliyor. Peki, 6-9 Haziran Kurban Bayramı'nda eczane ve hastaneler çalışıyor mu? İşte, detaylar...