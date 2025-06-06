6-9 Haziran 2025 Kurban Bayramı süresince eczane ve hastaneler açık mı?
Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte, bayram süresince hastane ve eczanelerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Resmi tatil kapsamına giren Kurban Bayramı nedeniyle sağlık kuruluşlarının çalışma saatlerinde geçici düzenlemeler yapılıyor. Bu süreçte acil servisler hizmet vermeye devam ederken, poliklinik hizmetlerinde değişiklik olabiliyor. Peki, 6-9 Haziran tarihleri arasında eczaneler ve hastaneler açık mı? İşte, merak edilen detaylar...
Kurban Bayramı'nın gelmesiyle sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar bayram günü eczane ve hastanelerin çalışma durumunu merak ediyor. Kurban Bayramı resmi tatil olarak sayıldığı için sağlık kuruluşlarının mesai saatlerinde geçici olarak değişikliğe gidiliyor. Peki, 6-9 Haziran Kurban Bayramı'nda eczane ve hastaneler çalışıyor mu? İşte, detaylar...
6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?
Kurban Bayramı resmi tatili, 5-9 Haziran arasında idrak edilecek. Resmi tatillerde eczaneler kapalı olduğundan, ilaç teminleri nöbetçi eczaneler üzerinden yapılacak.
E-DEVLET NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI
Kurban Bayramı boyunca eczaneler nöbetçi sistem ile hizmet verecek. İl ve ilçenizdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.