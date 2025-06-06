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        Haberler Bilgi Gündem Bayramda eczane ve hastaneler açık mı? 6-9 Haziran 2025 Kurban Bayramı boyunca nöbetçi eczane, aciller açık mı?

        6-9 Haziran 2025 Kurban Bayramı süresince eczane ve hastaneler açık mı?

        Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte, bayram süresince hastane ve eczanelerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Resmi tatil kapsamına giren Kurban Bayramı nedeniyle sağlık kuruluşlarının çalışma saatlerinde geçici düzenlemeler yapılıyor. Bu süreçte acil servisler hizmet vermeye devam ederken, poliklinik hizmetlerinde değişiklik olabiliyor. Peki, 6-9 Haziran tarihleri arasında eczaneler ve hastaneler açık mı? İşte, merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 00:19 Güncelleme: 06.06.2025 - 00:19
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        Kurban Bayramı'nın gelmesiyle sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar bayram günü eczane ve hastanelerin çalışma durumunu merak ediyor. Kurban Bayramı resmi tatil olarak sayıldığı için sağlık kuruluşlarının mesai saatlerinde geçici olarak değişikliğe gidiliyor. Peki, 6-9 Haziran Kurban Bayramı'nda eczane ve hastaneler çalışıyor mu? İşte, detaylar...

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        6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

        Kurban Bayramı resmi tatili, 5-9 Haziran arasında idrak edilecek. Resmi tatillerde eczaneler kapalı olduğundan, ilaç teminleri nöbetçi eczaneler üzerinden yapılacak.

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        E-DEVLET NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI

        Kurban Bayramı boyunca eczaneler nöbetçi sistem ile hizmet verecek. İl ve ilçenizdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

        E-DEVLET NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA HASTENELER AÇIK MI?

        Kurban Bayramı resmi tatili boyunca hastaneler kapalı olacak ancak acil servisler 7/24 hizmet vermeye devam edecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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