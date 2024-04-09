Ramazan Bayramının gelmesiyle birçok kurum ve kuruluşun çalışma saatleri geçici olarak değişti. Bu kapsamda vatandaşlar sağlık kuruluşlarının mesai saatlerini merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramında hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları açık mı? İşte, detaylar...