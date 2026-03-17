RAMAZAN BAYRAMINDA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahminlere göre, Ramazan Bayramı boyunca Türkiye genelinde serin ve yağışlı bir hava etkili olacak. Bayrama hazırlık yapacak vatandaşlar için hava koşullarının planlamaları etkileyebileceği belirtiliyor.

18 Mart 2026 Çarşamba gününden itibaren özellikle batı bölgelerden başlayarak soğuk ve yağışlı hava dalgası yurda giriş yapacak. Bu sistemin etkisiyle 19 Mart Arife Günü ile 20-22 Mart tarihleri arasındaki bayram süresince ülke genelinde yağışlı hava hakim olacak.

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, iç kesimlerin yüksek bölgeleri ile doğu illerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı da görülebileceği öngörülüyor.