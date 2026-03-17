Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bayramda hava durumu: 2026 Ramazan Bayramında hava nasıl olacak? 20-21-22 Mart İstanbul, Ankara, İzmir’de yağış olacak mı?

        Ramazan Bayramı'na geri sayım başlarken hava durumu tahminleri araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinde bayram boyunca yağışlı hava hakim olacak. Arife gününden itibaren hava sıcaklıklarının, normalin birkaç derece altında seyredeceği bekleniyor. Peki, 20, 21 ve 22 Mart İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte yurt genelinde bayram havası...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 15:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ramazan Bayramı heyecanı yaklaşırken, bayramda havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı'na ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Tahminlere göre, ülke genelinin Arife gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına girmesi öngörülüyor. Üç günlük bayram süresi boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin altında olması bekleniyor. Bu kapsamda “Ramazan Bayramı’nda (20, 21, 22 Mart) İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...

        2

        RAMAZAN BAYRAMINDA HAVA DURUMU

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahminlere göre, Ramazan Bayramı boyunca Türkiye genelinde serin ve yağışlı bir hava etkili olacak. Bayrama hazırlık yapacak vatandaşlar için hava koşullarının planlamaları etkileyebileceği belirtiliyor.

        18 Mart 2026 Çarşamba gününden itibaren özellikle batı bölgelerden başlayarak soğuk ve yağışlı hava dalgası yurda giriş yapacak. Bu sistemin etkisiyle 19 Mart Arife Günü ile 20-22 Mart tarihleri arasındaki bayram süresince ülke genelinde yağışlı hava hakim olacak.

        Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, iç kesimlerin yüksek bölgeleri ile doğu illerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı da görülebileceği öngörülüyor.

        3

        ARİFE GÜNÜ BULUTLU VE YAĞIŞLI HAVA HAKİM OLACAK

        19 Mart Arife Günü’nde Türkiye genelinde havanın büyük ölçüde çok bulutlu olması bekleniyor. İzmir, Aydın, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri hariç, yurdun büyük kısmında yağışlı bir hava etkili olacak. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi tahmin edilirken, kıyı bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        İç ve doğu kesimlerde ise hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceği öngörülüyor.

        4

        20-21-22 MART İSTANBUL HAVA DURUMU

        İstanbul'da bayram boyunca parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yağışlı bir hava bekleniyor.

        İstanbul'da bayramın birinci günü olan 20 Mart’ta sıcaklıkların 6-11 derece arasında seyredeceği bekleniyor.

        Bayramın ikinci günü sıcaklıklar 7-13 derece, bayramın üçüncü günü ise 6 ila 11 derece aralığında seyredecek.

        5

        20-21-22 MART ANKARA HAVA DURUMU

        Ankara'da bayram boyunca parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yağışlı bir havanın etkili olması bekleniyor.

        Bayramın birinci günü 20 Mart’ta sıcaklıkların 3 ila 11 derece arasında olacağı öngörülüyor.

        Bayramın ikinci günü sıcaklıklar 6 ila 16 derece, bayramın son günü ise 5-10 derece aralığında seyredecek.

        6

        20-21-22 MART İZMİR HAVA DURUMU

        İzmir'de havanın parçalı ve çok bulutlu olması tahmin edilirken, bayramın birinci günü sağanak bekleniyor.

        Bayramın birinci günü en düşük sıcaklıkların 8 ila 10, en yüksek 12 ila 14 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

        Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise sıcaklıklar 8 ila 16 derece aralığında seyredecek.

        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Bayram tahminleri: Yeni bir yağışlı hava kapımızda
        Halka arza X barikatı
        Ramazan Günlüğü
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Ümraniye'de tasarladı, Ankara'da attı!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Taksici ile katilinin son görüntüleri ortaya çıktı!
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Eşimle zaten ayrılmıştık"
        Oscar partisinde
        40 milyon dolar zararda
