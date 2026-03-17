Bayramda hava durumu: Ramazan Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak?
Ramazan Bayramı'na geri sayım başlarken hava durumu tahminleri araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinde bayram boyunca yağışlı hava hakim olacak. Arife gününden itibaren hava sıcaklıklarının, normalin birkaç derece altında seyredeceği bekleniyor. Peki, 20, 21 ve 22 Mart İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte yurt genelinde bayram havası...
RAMAZAN BAYRAMINDA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahminlere göre, Ramazan Bayramı boyunca Türkiye genelinde serin ve yağışlı bir hava etkili olacak. Bayrama hazırlık yapacak vatandaşlar için hava koşullarının planlamaları etkileyebileceği belirtiliyor.
18 Mart 2026 Çarşamba gününden itibaren özellikle batı bölgelerden başlayarak soğuk ve yağışlı hava dalgası yurda giriş yapacak. Bu sistemin etkisiyle 19 Mart Arife Günü ile 20-22 Mart tarihleri arasındaki bayram süresince ülke genelinde yağışlı hava hakim olacak.
Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, iç kesimlerin yüksek bölgeleri ile doğu illerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı da görülebileceği öngörülüyor.
ARİFE GÜNÜ BULUTLU VE YAĞIŞLI HAVA HAKİM OLACAK
19 Mart Arife Günü’nde Türkiye genelinde havanın büyük ölçüde çok bulutlu olması bekleniyor. İzmir, Aydın, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri hariç, yurdun büyük kısmında yağışlı bir hava etkili olacak. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi tahmin edilirken, kıyı bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İç ve doğu kesimlerde ise hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceği öngörülüyor.
20-21-22 MART İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul'da bayram boyunca parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yağışlı bir hava bekleniyor.
İstanbul'da bayramın birinci günü olan 20 Mart’ta sıcaklıkların 6-11 derece arasında seyredeceği bekleniyor.
Bayramın ikinci günü sıcaklıklar 7-13 derece, bayramın üçüncü günü ise 6 ila 11 derece aralığında seyredecek.
20-21-22 MART ANKARA HAVA DURUMU
Ankara'da bayram boyunca parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yağışlı bir havanın etkili olması bekleniyor.
Bayramın birinci günü 20 Mart’ta sıcaklıkların 3 ila 11 derece arasında olacağı öngörülüyor.
Bayramın ikinci günü sıcaklıklar 6 ila 16 derece, bayramın son günü ise 5-10 derece aralığında seyredecek.
20-21-22 MART İZMİR HAVA DURUMU
İzmir'de havanın parçalı ve çok bulutlu olması tahmin edilirken, bayramın birinci günü sağanak bekleniyor.
Bayramın birinci günü en düşük sıcaklıkların 8 ila 10, en yüksek 12 ila 14 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.
Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise sıcaklıklar 8 ila 16 derece aralığında seyredecek.