KURBAN BAYRAMINDA HAVA NASIL OLACAK?

27 Mayıs’ta başlayacak bayramın birinci gününde Marmara’nın doğusu başta olmak üzere Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

28 Mayıs’a denk gelen ikinci günde, Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri ile Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında kalan tüm yurtta yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.

29 Mayıs üçüncü günde ise Kıyı Ege ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ve Hakkari ile Şırnak çevreleri haricinde yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor.

30 Mayıs bayramın dördüncü gününde de Trakya’nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri dışında ülke genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek.