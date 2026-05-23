Kurban Bayramında hava nasıl olacak? 27-28-29-30 Mayıs Arefe günü ve bayram haftası İstanbul, Ankara ve yurt genelinde yağış var mı?
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tatil ve ziyaret planı yapacak vatandaşlar gözünü hava durumu tahminlerine çevirdi. Arefe günü 26 Mayıs Salı'ya denk gelirken, bayram 27 Mayıs'ta başlayıp 4 gün boyunca devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bayram haftasında yağışlı hava etkili olacak. Peki, bayram süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu? İşte tüm detaylar…
26 MAYIS ARİFE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Arefe gününde yurt genelinde havanın büyük ölçüde çok bulutlu olması beklenirken, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey bölgelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
KURBAN BAYRAMINDA HAVA NASIL OLACAK?
27 Mayıs’ta başlayacak bayramın birinci gününde Marmara’nın doğusu başta olmak üzere Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
28 Mayıs’a denk gelen ikinci günde, Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri ile Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında kalan tüm yurtta yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.
29 Mayıs üçüncü günde ise Kıyı Ege ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ve Hakkari ile Şırnak çevreleri haricinde yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor.
30 Mayıs bayramın dördüncü gününde de Trakya’nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri dışında ülke genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek.
BAYRAMDA İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul’da 26 Mayıs arefe günü ve 27 Mayıs’taki bayramın birinci gününde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. 28 Mayıs’tan itibaren ise kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
BAYRAMDA ANKARA HAVA DURUMU
Ankara’da 26 Mayıs’taki arefe günü ile 27 Mayıs’taki bayramın ilk gününde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 28 Mayıs itibarıyla ise kentte gök gürültülü sağanak yağışların etkisini göstermesi öngörülüyor.
BAYRAMDA İZMİR HAVA DURUMU
İzmir’de arefe günü havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin edilirken, bayramın birinci gününden itibaren kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.