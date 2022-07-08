10 Temmuz Pazar günü şu anki tahmine göre İstanbul-Tekirdağ boyunca yer yer kuvvetli yağmur var. Çanakkale-Edirne boyunca ise kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak geçişleri oluşabilir. Pazar günü Erikli, Marmara Ereğlisi, Silivri, Selimpaşa hattında hava kapalı ve yağmurlu görünüyor planları bu tahmine uygun yapmakta yarar var.

Cumartesi gece yarısından sonra ve Pazar Batı Karadeniz’de de bizi kuvvetli yağış geçişleri yakalayacak görünüyor.