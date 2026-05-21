Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda hangi yollar ve köprüler ücretsiz?
Kurban Bayramı yaklaşırken şehirler arası yolculuk yapacak vatandaşlar, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Bayramda yola çıkacak sürücüler, hangi yolların ve köprülerin ücretsiz olacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, bayram süresince uygulanacak ücretsiz geçiş uygulamaları netlik kazandı. Peki, Kurban Bayramı'nda hangi otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
KURBAN BAYRAMINDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Kurban Bayramı kapsamında seyahat edecek vatandaşları ilgilendiren köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin düzenleme netleşti. Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile köprülerden bayram süresince ücret alınmayacak.
Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLAR ÜCRETSİZ OLACAK?
Karara göre, bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ücretsiz hizmet verecek.
Bu köprü ve otoyollar, 26 Mayıs Salı saat 00.00'dan 30 Mayıs Cumartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.
BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Kurban Bayramı dolayısıyla şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşımalar ücretsiz olacak. Başkentray, Marmaray, İZBAN ile Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı bu uygulama kapsamında yer alıyor.
Ayrıca belediyeler ve bağlı kuruluşlar tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından da vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanabilecek. Uygulama 27 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00’dan 30 Mayıs Cumartesi gün sonuna kadar geçerli olacak.