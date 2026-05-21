Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda hangi yollar ve köprüler ücretsiz olacak? Resmi Gazete'de yayımlandı

        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda hangi yollar ve köprüler ücretsiz?

        Kurban Bayramı yaklaşırken şehirler arası yolculuk yapacak vatandaşlar, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Bayramda yola çıkacak sürücüler, hangi yolların ve köprülerin ücretsiz olacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, bayram süresince uygulanacak ücretsiz geçiş uygulamaları netlik kazandı. Peki, Kurban Bayramı'nda hangi otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 17:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte şehirler arası yolculuk hazırlığı yapan vatandaşlar, otoyol ve köprü geçişlerine ilişkin uygulamaları araştırmaya başladı. Özellikle bayramda yola çıkacak sürücüler, hangi güzergahların ücretsiz olacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, bayram süresince uygulanacak ücretsiz geçiş düzenlemeleri belli oldu. Peki, Kurban Bayramı boyunca hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak? İşte detaylar haberimizde…

        2

        KURBAN BAYRAMINDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

        Kurban Bayramı kapsamında seyahat edecek vatandaşları ilgilendiren köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin düzenleme netleşti. Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile köprülerden bayram süresince ücret alınmayacak.

        Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        3

        BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

        Karara göre, bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ücretsiz hizmet verecek.

        Bu köprü ve otoyollar, 26 Mayıs Salı saat 00.00'dan 30 Mayıs Cumartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.

        4

        BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        Kurban Bayramı dolayısıyla şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşımalar ücretsiz olacak. Başkentray, Marmaray, İZBAN ile Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı bu uygulama kapsamında yer alıyor.

        Ayrıca belediyeler ve bağlı kuruluşlar tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından da vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanabilecek. Uygulama 27 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00’dan 30 Mayıs Cumartesi gün sonuna kadar geçerli olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        TAŞKIN RİSKİNE KARŞI KÖPRÜ YIKILIYOR

        Tokat'ta etkili olan yoğun yağışın ardından oluşabilecek taşkın riskine karşı Yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde, Yeşilırmak üzerinde bulunan köprünün kontrollü yıkımına başlandı.(DHA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı