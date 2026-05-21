BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı dolayısıyla şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşımalar ücretsiz olacak. Başkentray, Marmaray, İZBAN ile Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı bu uygulama kapsamında yer alıyor.

Ayrıca belediyeler ve bağlı kuruluşlar tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından da vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanabilecek. Uygulama 27 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00’dan 30 Mayıs Cumartesi gün sonuna kadar geçerli olacak.