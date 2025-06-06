2025 KURBAN BAYRAMI'NDA MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI?

Geçtiğimiz yıllarda zincir marketler, Kurban Bayramı’nın 1. günü kapalı olurken 2., 3. ve 4. günü açık olup müşterilerine hizmet vermeye devam etmişti.

Buna göre, bu yıl da zincir marketlerin bayramın 1. günü yani 6 Haziran Cuma günü kapalı olması bekleniyor.

7 Haziran Cumartesi, 8 Haziran Pazar ve 9 Haziran Pazartesi günleri ise zincir marketlerin tamamının açık olması bekleniyor.

BİM, A101, ŞOK ve Migros tarafından çalışma durumlarına ilişkin açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecektir.