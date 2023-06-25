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Bayramda özel aracı ile yola çıkacaklara uyarı!

Bayram tatilinde yollarda artan araç yoğunluğuna dikkat çeken uzmanlar, sıcak havaların etkisini göstermeye başladığı tatil döneminde özel aracı ile yolculuk yapacaklara çeşitli uyarılarda bulundu. Sektör temsilcileri, sürücülerin yola çıkmadan önce lastiklerinin hava basıncı ve balans ayalarını yaptırmaları gerektiğini vurgularken, mevsimine uygun lastik seçimine de dikkat çekti. Ayrıca, araçların periyodik bakımının yapılmadan yola çıkılmaması konusunda uyarılar yapılıyor

Bayramda özel aracı ile yola çıkacaklara uyarı!
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HABERTURK.COM

Kurban Bayramı'nın hafta geneline yayılması ile birlikte, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişi özel aracı ile yolculuk yapmak için hazırlanıyor.

Bu kapsamda, otomotiv sektöründen de bayram tatilinde sorunsuz bir yolculuk için peş peşe öneriler geliyor.

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, araç sürücülerine yola çıkmadan önce bakım ve kontrolleri yapmaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

'YAZ AYLARINDA KIŞ LASTİĞİ KULLANMAYIN'

Kurt, "Seyahat öncesi mutlaka bir uzman tarafından lastiklerinizin gözden geçirilmesini sağlayın. Uygun janta monte edilmesi, doğru havanın basılması, balans ayarlarının yapılması güvenli bir sürüş için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardır. Bir uzman tarafından hava basıncı ve balans ayarlarını kontrol ettirin. Lastiklerinizin diş derinliğini ölçtürün. Yedek lastiğinizin de aynı kontrollerle sağlam olduğundan emin olun. Diş, topuk, sırt kontrollerini mutlaka yaptırın, düzensiz aşınma, delinme, yıpranma varsa önlemini alın" dedi.

Mevsimine uyguna lastik seçimi konusunda da uyarlarda bulunan Kurt, "Eğer hala aracınızda kış lastiği takılıysa mutlaka ısınan hava koşullarını göze alarak lastiklerinizi değiştirin. Yazın kış lastiği kullanmak özellikle fren mesafesinin uzamasına neden olabilir. Yaz mevsiminde kış lastiği kullanılmaya devam edilirse, yola tutunması ve dönme direnci yaz lastiklerine göre daha fazla olduğu için daha hızlı aşınır, çabuk yıpranır, yakıt tüketimi ve karbondioksit salınımı artar. Kış lastiği ayrıca deseni ve kullanılan sırt karışımının özelliğinden dolayı yaz lastiklerine oranla daha fazla ses çıkartır. Konforlu ve güvenli bir sürüşün olumsuz etkilenmemesi için mutlaka mevsime uygun lastiğe geçilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

'YOLA UYKUSUZ ÇIKMAYIN'

Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) Başkanı Ünal Ünaldı da, "Sürücünün yeterli uykuyu almış olması can güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Özellikle yaz aylarında aşırı sıcak hava, kişinin dalgınlık seviyesinde artış yaşanmasına neden olabilir. Uzun yolculuklarda, yaşanan kazaların yüzde 20’si uyku hali ve anlık dalgınlıktan kaynaklanıyor" dedi.

Yaz aylarında yapılacak yolculuklar öncesi klima kontrollerinin yapılması gerektiğini de kaydeden Ünaldı, "Saatlerce direksiyon başında olacak sürücü, bireysel konforuna önem vermeli. Özellikle yazın yapılan yolculuklarda klima önemli bir rol oynuyor. Klima sisteminin düzgün çalışması için klima bakımlarının mutlaka yapılması gerekir. Klima kullanımında da yüz ve göğüs bölgesine değil, köşelere doğru üflemesi sağlıklı olacaktır. 15 ile 20 dakikada bir mutlaka camlar açılmalı ve hava sirkülasyonu sağlanmalı" dedi.

Ünaldı, araçların periyodik bakımının yapılması, motor yağı, soğutma sıvısı, filtreler, fren balataları ve disklerin değişim zamanı geldiyse değişmesi gerektiğini de bildirdi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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