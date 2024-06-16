Bayramda PTT kargo açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı’nın ilk gününde kargo bekleyenler PTT kargo çalışıyor mu merak ediyor. Normalde bayramlarda PTT kargo kapalı olurken Yurtiçi, MNG, Sürat ve diğer kargo firmaları özel kurumlar olduğundan arefe günü çalışmaya ve teslimat yapmaya devam edebilir.