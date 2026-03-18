        Haberler Bilgi Gündem Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Ramazan Bayramında metro, marmaray, Başkentray, İzban, otobüs, metrobüs, tramvay bedava mı?

        Ramazan Bayramı öncesinde toplu ulaşım düzenlemelerine ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı.Konuya dair karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uygulama kapsamında, toplu taşıma araçlarından ücret alınmayacak. Peki, bayramda ücretsiz ulaşım hangi günleri kapsıyor ve hangi araçlarda geçerli olacak? İşte tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2026 - 13:52 Güncelleme:
        1

        Ramazan Bayramı yaklaşırken toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağına dair detaylar vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bayram süresince uygulanacak ücretsiz ulaşım kararıyla birlikte, şehir içi seyahatlerin daha kolay ve ekonomik hale gelmesi bekleniyor. Peki, bayramda hangi ulaşım araçları ücretsiz olacak ve uygulama ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

        2

        20-22 MART 2026 RAMAZAN BAYRAMINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        Ramazan Bayramı nedeniyle 19-22 Mart tarihleri arasında bazı toplu taşımaların ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile birlikte, 19 Mart Perşembe gününden 22 Mart Pazar gününe kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

        BAYRAMDA İSTANBUL'DA HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

        İstanbul'da Ramazan Bayramı boyunca İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

        Ücretsiz toplu taşıma 20-21-22 Mart tarihlerinde uygulanacak. 19 Mart Perşembe arife günü tüm toplu taşıma araçları normal tarifleri üzerinden ücretlendirilecek.

        3

        TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI BAYRAM BOYUNCA TAM KAPASİTE ÇALIŞACAK

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 20-22 Mart tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı tatilinin rahat ve güvenli geçmesi için hazırlıklarını tamamladı. Bayram süresince İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İETT, Ramazan Bayramı’nda tüm otobüs – metrobüs, nostaljik tramvay, tarihi tünel ve Adalar ilçesindeki elektrikli araç seferlerinde tam kapasite ile hizmet verecek. Olası ihtiyaç durumlarında da ek seferler ile İstanbulluların hizmetinde olacak.

        Ayrıca, iki kıtayı bir yolculukta birleştiren BUSFORUS da bayram süresince, sabah 10.00 ve akşam 17.00 arasında seferlerini gerçekleştirmeye devam edecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
