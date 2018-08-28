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Bayramda yaklaşık 500 bin kişi otelde konakladı

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 9 günde yurt içinde yaklaşık 500 bin kişinin otel tatili yaptığı tahmin ediliyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yaptığı açıklamada, genel anlamda bakıldığında turist hareketliliği bakımından bu yıl Türkiye'ye ilginin oldukça iyi olduğunu söyledi

28.08.2018 - 12:36 | Güncelleme: AA

Kurban Bayramı tatilinin okullar açılmadan önceki son uzun tatil dönemi olduğunu kaydeden Ayık, "Dolayısıyla tatil döneminde vatandaşlarımız hem kıyı bölgelere hem de diğer bölgelere yoğun bir ilgi gösterdiler. Tatil döneminde aşağı yukarı 500 bin civarında vatandaşımız konaklama tesislerinde kaldı. Konaklama tesislerimizin tamamına yakınında yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Türkiye'nin yatak kapasitesinin büyük bölümü Akdeniz ve Ege'de zaten. Fakat bu bölgelerin dışındaki tatil bölgeleri de oldukça ilgi gördü." dedi.

Eş, dost, akraba ziyaretleri ve yazlıklarda kalanlar da düşünüldüğünde yurt içinde birkaç milyonluk hareket olduğunu ifade eden Ayık, konaklama tesislerinde kalan sayısının ortalama 500 bin olduğunu vurguladı.

Ayık, diğer Müslüman ülkelerde de bayram tatili olması nedeniyle Ortadoğu pazarı başta olmak üzere dünyanın çeşitli noktalarından tatilcilerin geldiğini söyledi. Ayık, "Ortadoğu'dan gelen turistler özellikle İstanbul ve Karadeniz Bölgesi'ne ilgi gösterdiler." diye konuştu.

Eylül ayının turizm sektörü açısından en verimli aylardan biri olduğunu ifade eden Ayık, "Avrupa'da birçok ülkede okullar açıldı fakat Avrupa pazarında orta yaş ve üstünde çocuksuz ailelerin en çok ilgi gösterdiği aylardan biri eylüldür. Şu an itibarıyla baktığımızda özellikle kıyı bölgelerimizde eylül ayı rezervasyonları da oldukça iyi seyrediyor. Ekim ayı sonuna kadar misafir yoğunluğunun devam edeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

"BU SENE 40 MİLYON CİVARINDA MİSAFİR AĞIRLAYACAĞIZ"

Türk halkının tatil alışkanlığının her geçen yıl geliştiğini, bunun da turizm sektörünü çok mutlu ettiğini anlatan Ayık, şunları söyledi:

"Yurt içi turizm hareketi bizim geleceğe daha güvenli bakmamızı sağlıyor. Biz her seferinde şunu söylüyoruz; iç pazar bizim en önemli kaynak pazarımız. Çünkü 80 milyonluk bir nüfusumuz var. Tatil bilincini, tatil yapma alışkanlığını geliştirdiğimiz zaman biz her zaman buradan çok yoğun bir kitleyi çekebiliriz. Yurt dışından inşallah bu sene 40 milyon civarında misafir ağırlayacağız, bunun yüzde 25'i, yani yaklaşık 10 milyon kişilik bir yerli misafir kitlesini de bunun üzerine ekleyebilirsek bu bizim gelecek açısından çok daha rahat etmemizi sağlayacak. İç turizm hareketinin turizm sektörünün sürdürülebilirliği açısından son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda yıllık 15-20 milyon vatandaşımızın tesislerde konaklar."

Ayık, iç pazara çok ciddi yatırımların yapıldığını ifade ederek, "Son dönemde ülkemizde yaşanan döviz hareketliliği bile iç pazarı etkilemesin diye birçok tesisimiz aslında fiyatlarını döviz kurlarına göre revize etmedi. Bu hareketliliği kesmemek için böyle bir şey yaptık." dedi.

Yurt dışı hareketliliğin oldukça iyi gittiğini, Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının ağustos sonu itibarıyla 9 milyonu aşacağını kaydeden Ayık, yıl sonunda Antalya'da 13,5-14 milyon, ülke genelinde de 40 milyon yabancı turistin geçileceğinin düşünüldüğünü sözlerine ekledi.


 

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