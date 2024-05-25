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        Haberler Bilgi Ekonomi Bayramdan önce emekli maaşları ve memur maaşları yatar mı? Maaşlar Kurban Bayramından önce ödenir mi?

        Milyonlarca vatandaş merak ediyor: Bayramdan önce emekli ve memur maaşları yatar mı?

        Bu sene 16 Haziran'da idrak edilecek Kurban Bayramı için geri sayım başlarken; bayram ile maaş ödeme tarihinin çakışması milyonlarca vatandaşta, maaşların ne zaman yatacağı konusunda merak uyandırdı. Peki, emekli ve memur maaşları bayramdan önce yatar mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 15:28 Güncelleme: 25.05.2024 - 15:28
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        Bu sene Haziran ayında idrak edilecek Kurban Bayramı içi geri sayım başladı. 16-19 Haziran arası sürecek bayram için memurlar ve emekliler, maaşların erken tarihe çekilip çekilmeyeceğini merak ediyor. Başka bir gündem konusu ise emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı. İşte, bayram öncesi emekli ve memurların maaş ödeme tarihleri...

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        MEMUR MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ YATACAK MI?

        Memur maaşları, her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Ancak bu bayramda maaşın ayın Cumartesi gününe denk gelmesi ve Kurban Bayramı arifesi olması nedeniyle ödemelerin 10-14 Haziran haftasında yatırılması bekleniyor.

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        EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ YATACAK MI?

        Emekli maaşları her ayın 17’si ile 26’sı arasında ödeniyor. Bayram tarihi ile maaş ödenme tarihi çakıştığı için emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağı düşünülüyor.

        Normal şartlarda da emekli vatandaşların, maaşları bayram öncesi ödeniyor.

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        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) tarafından düzenlenen programda basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Işıkhan, bayram ikramiyesi hakkında şunu söyledi;

        "Öncelikle bayram ikramiyelerini 3 bine yükselttik, takvimlendirme çalışması devam ediyor, bayramdan önce vereceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakın zamanda takvim açıklanacak." ifadesini kullandı.

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