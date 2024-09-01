BAYRAMİÇ BEYAZI NEDİR?

Şeftali ve nektarine göre daha bodur ağaçlara sahip olan Bayramiç Beyazı, aynı zamanda, şeftali ve nektarinden farklı olarak çekirdekten yetiştirilmekte, ana bitkinin meyve özelliklerine yakın meyve vermektedir.

Normal eriklerden daha büyük meyvelere sahip olan Bayramiç Beyazının meyveleri ortalama 50 gram gelmektedir. Ağaç başına 50 kilograma kadar meyve alınabilmektedir. Meyve kabuğu sarı-yeşil tonlara sahip olup, meyve eti rengi beyaz ile açık sarı arasında değişmektedir. Hem şeftali hem de erik tadı alınabilmektedir.