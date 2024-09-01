Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bayramiç Beyazı nedir, hangi meyveye benziyor? Coğrafi işaret tescilli Bayramiç Beyazı nerede yetişir?

        Bayramiç Beyazı nedir, nerede yetişir?

        MasterChef Türkiye'de eleme gecesi yaşanırken, yaratıcılık oyununun bu haftaki ürünü Bayramiç Beyazı oldu. Coğrafi işaret tesciline sahip, uzun süre dayanabilen ve endemik bir meyve türü olan Bayramiç Beyazı, izleyicilerin merakını artırdı. Bayramiç Beyazı, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi ve Kazdağları yöresinde yetişen, özel bir nektarin çeşididir. İşte Bayramiç Beyazı hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2024 - 17:48 Güncelleme: 01.09.2024 - 17:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bayramiç Beyazı hakkında sorgulamalar hız kazandı. MasterChef eleme gecesinde şefler yarışmacılardan Bayramiç Beyazı kullanarak yaratıcı yemekler yapmalarını istedi. Bu kapsamda, "Bayramiç Beyazı nedir ve nerede yetişir?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar...

        2

        BAYRAMİÇ BEYAZI NEDİR?

        Şeftali ve nektarine göre daha bodur ağaçlara sahip olan Bayramiç Beyazı, aynı zamanda, şeftali ve nektarinden farklı olarak çekirdekten yetiştirilmekte, ana bitkinin meyve özelliklerine yakın meyve vermektedir.

        Normal eriklerden daha büyük meyvelere sahip olan Bayramiç Beyazının meyveleri ortalama 50 gram gelmektedir. Ağaç başına 50 kilograma kadar meyve alınabilmektedir. Meyve kabuğu sarı-yeşil tonlara sahip olup, meyve eti rengi beyaz ile açık sarı arasında değişmektedir. Hem şeftali hem de erik tadı alınabilmektedir.

        3

        COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ BAYRAMİÇ BEYAZI NEREDE YETİŞİR?

        Bayramiç Beyazı, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yetişir. Yöreye özgü olan 'Bayramiç Beyazı' nektarini olarak bilinen endemik meyve çeşitlerindendir. Bu meyve ülkemizin çeşitli coğrafyalarda denenmesine rağmen Bayramiç Yöresindeki tat ve aromaya ulaşılamamıştır.

        4

        Bayramiç Beyazı Dünya'da ve Türkiye'de sadece Bayramiç ilçesinde yetişen, ender meyve türlerinden birisidir. Yapılan araştırmalarda, Bayramiç Beyazı nektarinleri yörede tamamen çekirdekten yetiştirildiği, bu nedenle yetiştirilen tiplerin çok farklı özelliklere sahip olduğu ortaya konmuştur. Şeftali ve nektarinin anavatanı Çin olarak gösterilmesine rağmen, Bayramiç Beyazının, başka bir yörede bulunmaması, yöreye ayrı özellik kazandırmaktadır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ro-ro gemisi doldu taştı! Limandan çıkışına izin verilmedi
        Ro-ro gemisi doldu taştı! Limandan çıkışına izin verilmedi
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Selman ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Selman ile görüştü
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        Göçmen kuşların uğrak yeriydi: Uyuz Gölü de kurudu
        Göçmen kuşların uğrak yeriydi: Uyuz Gölü de kurudu
        İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor: AKOM'dan uyarı
        İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor: AKOM'dan uyarı
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        "Sabrımın sonundayım"
        "Sabrımın sonundayım"
        Bu resimde biri saklanıyor!
        Bu resimde biri saklanıyor!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        Penaltılar için flaş yorum!
        Penaltılar için flaş yorum!
        Bedava bilet işe yaradı
        Bedava bilet işe yaradı
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"