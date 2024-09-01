Bayramiç Beyazı nedir, nerede yetişir?
MasterChef Türkiye'de eleme gecesi yaşanırken, yaratıcılık oyununun bu haftaki ürünü Bayramiç Beyazı oldu. Coğrafi işaret tesciline sahip, uzun süre dayanabilen ve endemik bir meyve türü olan Bayramiç Beyazı, izleyicilerin merakını artırdı. Bayramiç Beyazı, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi ve Kazdağları yöresinde yetişen, özel bir nektarin çeşididir. İşte Bayramiç Beyazı hakkında bilgiler...
Bayramiç Beyazı hakkında sorgulamalar hız kazandı. MasterChef eleme gecesinde şefler yarışmacılardan Bayramiç Beyazı kullanarak yaratıcı yemekler yapmalarını istedi. Bu kapsamda, "Bayramiç Beyazı nedir ve nerede yetişir?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar...
BAYRAMİÇ BEYAZI NEDİR?
Şeftali ve nektarine göre daha bodur ağaçlara sahip olan Bayramiç Beyazı, aynı zamanda, şeftali ve nektarinden farklı olarak çekirdekten yetiştirilmekte, ana bitkinin meyve özelliklerine yakın meyve vermektedir.
Normal eriklerden daha büyük meyvelere sahip olan Bayramiç Beyazının meyveleri ortalama 50 gram gelmektedir. Ağaç başına 50 kilograma kadar meyve alınabilmektedir. Meyve kabuğu sarı-yeşil tonlara sahip olup, meyve eti rengi beyaz ile açık sarı arasında değişmektedir. Hem şeftali hem de erik tadı alınabilmektedir.
COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ BAYRAMİÇ BEYAZI NEREDE YETİŞİR?
Bayramiç Beyazı, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yetişir. Yöreye özgü olan 'Bayramiç Beyazı' nektarini olarak bilinen endemik meyve çeşitlerindendir. Bu meyve ülkemizin çeşitli coğrafyalarda denenmesine rağmen Bayramiç Yöresindeki tat ve aromaya ulaşılamamıştır.
Bayramiç Beyazı Dünya'da ve Türkiye'de sadece Bayramiç ilçesinde yetişen, ender meyve türlerinden birisidir. Yapılan araştırmalarda, Bayramiç Beyazı nektarinleri yörede tamamen çekirdekten yetiştirildiği, bu nedenle yetiştirilen tiplerin çok farklı özelliklere sahip olduğu ortaya konmuştur. Şeftali ve nektarinin anavatanı Çin olarak gösterilmesine rağmen, Bayramiç Beyazının, başka bir yörede bulunmaması, yöreye ayrı özellik kazandırmaktadır.