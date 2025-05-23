Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de | Son dakika haberleri

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de | Son dakika haberleri

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, bazı bakanlık ve kamu kurumlarında görevlendirmeler yapıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.05.2025 - 01:28 Güncelleme: 23.05.2025 - 01:35 facebook

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