Bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Bircan Kolcu atandı.

Karar ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığında vergi müfettişleri Candan Duman, Fatma Barış, Güçlü Üçler, Hatice Kalkanlı Koca, Mehmet Altunbaş ve Tuğba Aydoğdu vergi başmüfettişliğine atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında ise Müfettiş Mehmet Emin Ünal Başmüfettişliğe atandı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.