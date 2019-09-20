Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Adanaspor: 1
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Mert Güzenge, Kemal Mavi, Murat Altan
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 45+3 Murat Uçar),Gökhan Kardeş (Dk. 10 Yusuf Emre Gültekin),Hasan Hatipoğlu (Dk. 78 Hasan Ayaroğlu),Mücahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Osman Çelik, Rashad Muhammed, Obertan, Hamroun, Pote
Adanaspor: Karacic, Marvin Sinan Büyüksakarya, Veli Kızılkaya, Diniz, Enes Yasin Akyol, Hakan Barış (Dk. 63 Utku Şen),Bagayoko, Okan Adil Kurt (Dk. 46 Eren Keleş),Roni (Dk. 71 Arabidze),Furkan Özçal, Eze
Goller: Dk. 15 Veli Kızılkaya ( Adanaspor),Dk. 41 Pote, Dk. 48 Obertan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Eze, Dk. 23 Roni, Dk. 52 İrfan Can Eğribayat (yedek kulübesinde),Dk. 62 Hakan Barış, Dk. 81 Bagayoko, Dk. 90+4 Diniz (Adanaspor),Dk. 23 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 68 Sehic, Dk 90+4 Rashad Muhammed (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
TFF 1. Lig 5. hafta maçında B.B. Erzurumspor sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele B.B. Erzurumspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
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