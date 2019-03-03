Ligde 9 maçtır kaybetmeyen, deplasmanda ise kazanmakta güçlük çeken Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında kümede kalma savaşı veren BB Erzurumspor'a konuk oluyor.

BB ERZURUMSPOR - GALATASARAY

SAAT: 19:00

HAKEM: Cüneyt Çakır

STAT: Kazım Karabekir

YAYIN: beIN SPORTS 1

BB ERZURUMSPOR: Sehic, Serkan, Lokman, Egemen, Leo, Scuk, İbrahim, Obertan, Emrah, Eduok, Rashad

YEDEKLER: Hakan, Sunu, Taylan, Hakan A. Tshabalala, Sefa, Kone, Munsy

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek

GALATASARAY: Muslera, Semih, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Selçuk, Badou Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Mitroglou

YEDEKLER: İsmail, Ahmet, Linnes, Donk, Emre Akbaba, Ömer, Yunus, Diagne, Muğdat, Sinan

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

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Ligde geride kalan 23 maçta 45 puan toplayan Galatasaray, maç fazlası bulunan lider Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, ligde 21 puanla 17. sıradaki rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

GALATASARAY DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Galatasaray, bu sezon deplasman maçlarında istediği performansı sergileyemiyor.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de dış sahada çıktığı 11 karşılaşmanın 5'ini kazanırken, 4'ünde mağlup oldu, 2'sinde berabere kaldı.

Galatasaray, bu sezon tüm mağlubiyetlerini yaşadığı deplasmanda toplamda 16 puan kaybetti.

Diğer bir yandan sarı-kırmızılılar Spor Toto Süper Lig'de 9 maçtır yenilmiyor.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

MARIANO CEZALI

Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Mariano Filho, sarı kart cezası nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı forma giyemeyecek.

Süper Lig'de 23. haftadaki Akhisarspor müsabakasında bu sezonki 8. sarı kartını gören tecrübeli sağ bek, cezalı duruma düştü.

GALATASARAY'IN 2000. MAÇ HEYECANI!

Galatasaray, Süper Lig tarihindeki 2000. maçını, Erzurum deplasmanında oynuyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de çıktığı 1999 karşılaşmada 1131 galibiyet, 507 beraberlik ve 361 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 3511 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 1741 gol gördü.

GALATASARAY, 4 YILDIZLI TEK TAKIM

Ligde en fazla şampiyonluk yaşayan ekip olan Galatasaray, armasında 4 yıldız bulunduran tek takım konumumda.

Sarı-kırmızılı takım ligde 21 kez mutlu sona ulaşırken, Fenerbahçe 19 şampiyonlukla ikinci sırada yer alıyor.

Ayrıca Galatasaray, lig tarihinde üst üste en çok şampiyonluk kazanan takım unvanına da sahip. Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşarak şu ana dek kırılamayan bir rekora imza koydu.

SAAT DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ KABUL EDİLMEMİŞTİ

Galatasaray saat 19.00'da oynayacakları bu maçın erken saate alınması yönünde yaptıkları başvurunun kabul görmediğini duyurmuştu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Erzurum'daki karşılaşmanın başlama saatinin 19.00 olarak duyurulmasından sonra olumsuz hava koşulları sebebiyle saat değişikliği talebinde bulunulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede, sporcu sağlığını ön plana alarak, maçın daha adil ve eşit şartlarda oynanması için 13.30 ya da 16.00 gibi uygun bir saate alınması yönünde yaptığımız yazılı talebimize karşı; yayıncı kuruluş ve ev sahibi takımın olumsuz görüşleri gerekçesiyle, daha önce ilan edilen gün ve saatte oynanacağı TFF tarafından kulübümüze bildirilmiştir."

KAZIM KARABEKİR STADYUMU