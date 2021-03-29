Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da bu sezon 4'üncü teknik direktör olarak göreve gelen İsmail Kartal, takımın başında sadece 5 gün kaldıktan sonra henüz maça çıkmadan dün akşam görevinden istifa etti. Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün, camiada büyük şaşkınlık yaratan gelişmenin ardından Yılmaz Vural ile görüştü ve anlaşma sağlandı. Vural'ın bu akşam kente gelerek sözleşmeye imza atmasının beklendiği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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