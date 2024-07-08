BBP'den Mehmet Şimşek'e ziyaret

BBP Genel Sekreteri Ahmet Yelis, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi. Burada açıklamalarda bulunan Yelis, ziyarette özellikle 5 ana konunun yer aldığını söyleyerek, “Ziyaretimizde emekli maaşlarını, asgari ücret, ücretli öğretmenler konusunu, askeri hane geçim ücretini, BAĞ-KUR emeklilerin diğer emeklilerle emekli olma gün sayısının eşitlenme konusunu ve kademeli emeklilikle ilgili hususları değerlendirdik. Kamuoyundan bizlere gelen talepler noktasında bu konuların Sayın Bakanımıza iletilmesi konusunu karar altına aldık. Bu doğrultuda Sayın Bakanımızı ziyaret ettik ve bizimle iki saat birlikte olup bilgilendirme yaptılar. Bizlerin görüş ve önerilerini de aldılar. "

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"Sayın Bakanımız bütçe disiplini konusunu önceleyerek konuya girdi. Ayrıca EYT olayının bütçeyle ilgili bağlantısı konusunda fikirlerini, görüşlerini ve bilgilerini ortaya koydular. Diğer bir konu başlığımız dış kaynak konusunun nasıl temin edildiği ve bundan sonraki süreç içerisinde de temin edileceğiydi. Ayrıca cari açıkla ilgili sayın bakanımız bilgilendirme yaptılar. Rakamsal değerler üzerinde bilgi verdiler. Bir diğer husus Merkez Bankası'nın rezervleri ile ilgili. Şu anda gelmiş olduğumuz konum noktasında bilgilendirme yaptılar."