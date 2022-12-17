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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Habertürk TV'de Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı. Destici gündemin sıcak konusu Ekrem İmamoğlu'yla ilgili verilen yargı kararı başta olmak üzere asgari ücret ve EYT konusuyla ilgili olarak görüşlerini açıkladı.

Destici'nin konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"YAŞINI VE PRİMİNİ DOLDURAN HERKESİN EMEKLİ OLMASI LAZIM"

8 Eylül 1999'dan önce işe başlayan herkesi kapsaması gerekir ki, kapsayacak. Yeni bir yaş sınırı getirilmesi gerekir, tahmin ediyorum ki, getirilmeyecek. Kadınlarda 5 bin, erkeklerde 5 bin 400. Devlet memurlarının tamamı emekliliği gelse de zaten emekli olmaz. Maaşlarında eksilme olmasını istemezler. Memur kesiminden, işçi olup da devlette çalışan kadrolu yüksek maaş alanlardan emekli olacaklarının çok olmadığını düşünüyorum. Yaşı dolduran, prim sayısını dolduranların hepsinin emekli edilmesinin doğru olduğuna inanıyorum.



"ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 40-50 ARASINDA BİR ARTIŞ ÖNGÖRÜYORUM"



Asgari ücrette çözüm odaklı bir çalışma var. Hepsi uzlaşıya açık. İşveren kesimi 7 binin üstünde rakamlarla başladı. İşçi sendikamız 7 bin 800'ler civarında kırmızı çizgisi vardı. Hükümet de gördüğüm kadarıyla bunların da üstüne bir rakamı düşünüyor. Ben yüzde 40 ile 50 arasında asgari ücrette artış meydana geleceğini düşünüyorum. Buna da hükümet, işçi kesimi ve işveren kesiminin rıza göstereceğini, burada uzlaşacaklarını tahmin ediyorum.

"TCK'DAN O MADDEYE SON VERMELİYİZ"



YSK üyelerine yapılan hakaretlerle ilgili bugüne kadar hepsi ceza almış. Burada önemli olan şu; bu daha ilk yerel mahkeme kararı. Bunun istinaf, Yargıtay süreci var. Hatta Anayasa Mahkemesi var. Hala yargı süreci devam ediyor. Benim kanaatim bu tür hakaretlerde biz yasalarımızdan, TCK'dan bunun bir siyasi yasağa meydan vermesine son vermeliyiz. Bir kararı değerlendirirken şunu yapmamız lazım, kendimizi o kararı almış birisi olarak değerlendirmemiz lazım. Biz bunu kabul edebilir miyiz? Biz bununla karşı karşıya kalsak ne düşünürdük? Daha da önemlisi mevcut yasalardır. Beğenmeyebiliriz, eleştirebiliriz ama yargının kararlarına herkes uymakla mükelleftir.

"İMAMOĞLU'NUN ADAYLIK SÜRECİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ"

İşin siyasi kısmı var. Bizim bildiğimiz ceza alan üzülür, morali bozulur. Bir bakıyoruz, ceza haberi geldiği anda adeta zil takıp oynama gibi bir durum var. Sevinç çığlıkları atılıyor. İnanılmaz sevinç gösterisi yapıldı. Şuradan herhalde sevinildi diye hesap yapıyorum. 1998'de sayın Cumhurbaşkanımız o dönemde İBB Başkanı iken şiir yüzünden ceza almıştı. Onun cezası 4 aydı. Özellikle Millet İttifakı partisi, tabanları hatta genel başkanları düzeyinde 'Bu karar Ekrem İmamoğlu'na yaradı' diye düşündüklerini gördüğümü söylüyorum. İmamoğlu'nun adaylık süreci bir anda tekrar gündeme girdi.

"GENEL BAŞKANIM GELMEDEN SOKAĞA ÇIKMAZDIM"

Sayın Cumhurbaşkanımızın yaşadığı süreçle bu süreç farklı. Türkiye 25 yıl önceki Türkiye değil. Buradan aynı sonucun çıkacağını tahmin etmiyorum. Düşünün ki, sizin genel başkanınız yurt dışında. Ben belediye başkanı olsaydım, genel başkanım gelmeden hiçbir açıklama yapmazdım, sokağa da çıkmazdım, miting de yapmazdım. Genel başkanımı beklerdim. Bence o partidekileri de rencide etti diye düşünüyorum. Burada suçlanan, itham edilen Cumhur İttifakı. İşin bu tarafına baktığınızda ben Cumhur İttifakı'nın gündeminde böyle bir düşünce, beklenti yok. Zaten İmamoğlu'nun adaylığı bitmişti. Tam tersine bu karar İmamoğlu'nu tabiri caizse oyunun içine yeniden soktu.

"SEÇİM MAYIS İLE HAZİRAN'IN ORTASINDA OLABİLİR"

14 Mayıs tarihinin gündeme geldiğinde, konuşulduğunu ifade ettim. Burada verilmiş karar yok. 21 Mayıs yaptığında hacılar gitmeye başlamış oluyor. İbreyi tam ortada görüyorum Haziran'da da olabilir, Mayıs'ta da olabilir.