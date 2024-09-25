BC Wolves-Bahçeşehir Koleji: 69-80 (MAÇ SONUCU)
BKT EuroCup'taki temsilcilerimizden Bahçeşehir Koleji, A Grubu'ndaki ilk maçında Litvanya ekibi BC Wolves'ı 80-69 mağlup etti.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup A Grubu ilk hafta maçında Litvanya temsilcisi Wolves'ı 80-69 mağlup etti.
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi takım, 26-23 önde kapattı. İkinci çeyrekten itibaren oyun üstünlüğünü ele geçiren Bahçeşehir Koleji, devre sonunda soyunma odasına 45-43 önde girdi.
Üçüncü çeyrek sonunda farkı 9 sayıya (56-65) yükselten Bahçeşehir Koleji, salondan da 11 sayı farkla galip ayrıldı: 69-80.
Bahçeşehir Koleji, gruptaki ikinci maçını 1 Ekim'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Beşiktaş Fibabanka ile oynayacak.