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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evde dünyaya getirdiği bebeğini, ağlamaması için ağzını kapatarak ölümüne neden olduğu ileri sürülen R.U.'nun (19),ailesine, "Düzenli adet olmuyorum. Karnım bu yüzden şiş" diyerek hamileliğini gizlediği ortaya çıktı.
Çorlu ilçesi Çobançeşme Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan fabrika işçisi R.U., geçen hafta evinde bebek dünyaya getirdi. R.U.'nun, ailesinin fark etmemesi için ağlamaması amacıyla ağzını kapattığını öne sürdüğü bebek öldü. Ardından hastaneye giden R.U., bebeğini ölü olarak dünyaya getirdiğini söyledi.
ÇELİŞKİLİ İFADELER ÜZERİNE DOKTOR İHBARDA BULUNDU
Çelişkili ifadeler veren R.U. doktorların ihbarı üzerine hastanede, bebeğin babası olduğu belirtilen Ö.Ö. ise evinde polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bebeğini kasten öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen R.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ö.Ö. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
HAMİLELİĞİNİ BÖYLE GİZLEMİŞ
R.U.'nun ailesini adet görmediği için karnının şiştiğini söyleyerek kandırdığı ortaya çıktı. R.U.'nun mahkemedeki ifadesinde, "Ö.Ö. ile ilişkiye girdik ve hamile kaldım. Aileme de düzenli adet görmediğimi ve karnımın bu yüzden şiştiğini söyledim. Doğum sonrası ise kan olduğunu gördükleri için adet gördüğümü söyledim" dediği belirtildi.
'BABASI BEN DEĞİLİM'
Ö.Ö. ise ilişkiyi doğrularken, bebeğin kendisinden olmadığını öne sürdü. Ö.Ö.'nün ölen bebeğin babası olup olmadığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca yapılacak DNA testinin ardından netlik kazanacak.
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