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        Haberler Dünyadan Bebek bekleyen Megan Fox ve Machine Gun Kelly'den ayrılık haberi: Aldatma iddiasına yalanlama - magazin haberleri

        Bebek bekleyen Megan Fox ile Machine Gun Kelly'den ayrılık haberi: Aldatma iddiasına yalanlama

        Kendisinin dördüncü, nişanlısıyla ilk çocuğuna hamile olan Megan Fox, ile Machine Gun Kelly'nin ayrıldı. Çift, ayrılığa dair açıklama yapmazken, Fox'un yasak aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu Michele Morrone cephesinden yalanlama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 12:04 Güncelleme: 11.12.2024 - 12:22
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        Megan Fox ile Machine Gun Kelly çiftinin, bir dargın bir barışık yaşadıkları ilişkilerini tam da bebek heyecanı yaşadıkları bir dönemde bitirdikleri konuşuluyor.

        Dört yıldan uzun bir süredir birlikte olan çift hakkında ABD basınında haberler çıksa da çift henüz bir ayrılık açıklaması yapmadı.

        Ayrılık sebebinin aldatma olduğuna dair iddialar gecikmedi. Michele Morrone ve Megan Fox, 'Subservience' adlı filmde başrolleri paylaşıyor. Gerçek hayatta romantik bir ilişki içine girdikleri söylentilerini Morrone, temsilcisi aracılığıyla sert bir şekilde yalanladı.

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        Açıklamada; "İş arkadaşlığı dışındaki tüm suçlamalar tamamen gerçek dışıdır. Bir yıl önce birlikte bir film çektiler. Michele şu anda İtalya'da başka bir filmin çekimlerinde" ifadelerine yer verildi.

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        38 yaşındaki oyuncu Megan Fox, 11 Kasım'da Instagram paylaşımıyla hamile olduğunu duyurmuştu.

        Eski eşi Brian Austin Green ile evliliğinden Noah (12), Bodhi (10) ve Journey (8) adlarında üç çocuğu olan Fox; kendisinin dördüncü, Machine Gun Kelly ile ilk çocuğuna hamile.

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        Machine Gun Kelly'nin de önceki ilişkisinden 15 yaşında Casie adında bir kızı bulunuyor.

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        Megan Fox ile 34 yaşındaki şarkıcı Machine Gun Kelly, ilk kez Mart 2020'de birlikte rol aldıkları 'Midnight in the Switchgrass' filminin setinde tanışmıştı.

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        Brian Austin Green ile 11 yıllık evliliğini 2020'de bitiren ve Machine Gun Kelly ile ilişki yaşamaya başlayan Megan Fox, Ocak 2022'de nişanlandıklarını duyurmuştu.

        #Megan Fox
        #Machine Gun Kelly
        #Hamile
        #bebek
        #Ayrılık
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