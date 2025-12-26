Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bebek Firarda konusu nedir, oyuncuları kimler? Bebek Firarda ne zaman çekildi?

        Bebek Firarda konusu ve oyuncuları: Bebek Firarda ne zaman çekildi?

        Bebek Firarda (Baby's Day Out) filmi, 26 Aralık Cuma akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 90'lı yılların unutulmaz filmleri arasında yer alan Bebek Firarda, üç beceriksiz fidyeci tarafından kaçırılan şirin bir bebeğin başından geçen komik olayları konu alıyor. Peki, "Bebek Firarda ne zaman çekildi?" İşte Bebek Firarda konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 18:43 Güncelleme: 26.12.2025 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bebek Firarda konusu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Başrollerini Joe Mantegna, Lara Flynn Boyle, Brain Haley ve Joe Pantoliano'nun üstlendiği Bebek Firarda filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Filmin çekimleri, Amerika Birleşik Devletleri’nin Chicago, Illinois ve Los Angeles, Kaliforniya'da gerçekleşti. Peki, "Bebek Firarda konusu nedir, oyuncuları kimler? Bebek Firarda ne zaman çekildi?" İşte 1994 yılında vizyona giren Bebek Firarda filmi hakkında tüm merak edilenler...

        BEBEK FİRARDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Bebek Firarda, zengin bir ailenin dokuz aylık bebeği Bink'in, üç beceriksiz fidyeci tarafından kaçırılmasıyla başlayan komik ve macera dolu bir hikayeyi anlatıyor. Laraine ve Bennington Cotwell çifti, bebekleri Bink'in fotoğrafını çektirmek için bir fotoğrafçı çağırır. Ancak, bu fırsatı değerlendiren Eddie, Norby ve Veeko adlı üç suçlu, fotoğrafçı kılığında eve sızarak bebeği kaçırır. Planları, fidye talep ederek zengin olmaktır, ancak hesaba katmadıkları bir şey vardır: Bebek Bink'in inanılmaz şansı ve zekası! Bink, fidyecilerin elinden kaçar ve New York'un kalabalık sokaklarında tek başına bir maceraya atılır. Ailesi, polis ve fidyeciler Bink'i bulmak için peşine düşerken, bebek her seferinde suçluları alt etmeyi başarır. Goril sahnesi ve gökdelen inşaatındaki ikonik anlar gibi eğlenceli sahneleriyle film, izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatıyor.

        REKLAM

        BEBEK FİRARDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Joe Mantegna (Edgar “Eddie” Mauser)

        Lara Flynn Boyle (Lorraine Cotwell)

        Joe Pantoliano (Norbert “Norby” LeBlaw)

        Brian Haley (Victor “Veeko” Riley)

        Cynthia Nixon (Gilbertine)

        Matthew Glave (Bennington “Bink” Austin Cotwell, Sr.)

        Fred Dalton Thompson (Dale Grissom)

        John Neville (Bay Andrews)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 24 Aralık 2025 (Uçakta Dakika Dakika Neler Yaşandı?)

        Libya'nın askeri yönetimini taşıyan uçak nasıl düştü? İlk sinyalden son temasa... Ne oldu? Elektrik arızasının kaynağı ne, düşmeye sebep olan o mu? Kaza dışı ihtimaller hangi denklemle ilişkilendiriliyor? Bahçeli neyi ''düşündürücü'' buldu? Libya'nın aske

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Ölüme yol açan diş çekiminde 4'er yıl hapis!
        Ölüme yol açan diş çekiminde 4'er yıl hapis!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu