Başrollerini Joe Mantegna, Lara Flynn Boyle, Brain Haley ve Joe Pantoliano'nun üstlendiği Bebek Firarda filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Filmin çekimleri, Amerika Birleşik Devletleri’nin Chicago, Illinois ve Los Angeles, Kaliforniya'da gerçekleşti. Peki, "Bebek Firarda konusu nedir, oyuncuları kimler? Bebek Firarda ne zaman çekildi?" İşte 1994 yılında vizyona giren Bebek Firarda filmi hakkında tüm merak edilenler...

BEBEK FİRARDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bebek Firarda, zengin bir ailenin dokuz aylık bebeği Bink'in, üç beceriksiz fidyeci tarafından kaçırılmasıyla başlayan komik ve macera dolu bir hikayeyi anlatıyor. Laraine ve Bennington Cotwell çifti, bebekleri Bink'in fotoğrafını çektirmek için bir fotoğrafçı çağırır. Ancak, bu fırsatı değerlendiren Eddie, Norby ve Veeko adlı üç suçlu, fotoğrafçı kılığında eve sızarak bebeği kaçırır. Planları, fidye talep ederek zengin olmaktır, ancak hesaba katmadıkları bir şey vardır: Bebek Bink'in inanılmaz şansı ve zekası! Bink, fidyecilerin elinden kaçar ve New York'un kalabalık sokaklarında tek başına bir maceraya atılır. Ailesi, polis ve fidyeciler Bink'i bulmak için peşine düşerken, bebek her seferinde suçluları alt etmeyi başarır. Goril sahnesi ve gökdelen inşaatındaki ikonik anlar gibi eğlenceli sahneleriyle film, izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatıyor.