Bu tatlı mı tatlı bebekleri çok besleyici, oldukça doyurucu bir lezzetle tanıştırmanın tam da vakti. Yetişkinlerin köfteye olan düşkünlüğü malumunuz, işte bu düşkünlüğün sebebi, daha bebekken atılan temellerde gizli. Şimdi siz de bebeğinize nefis mi nefis minik köfteler yapabilir, onun bu minik köfteleri afiyetle yemesini keyifle seyredebilirsiniz.

Bebek Köftesi Malzemeler:

5 Köfte İçin;

2 ceviz büyüklüğünde kıyma

1 arpacık soğan rendesi

Çeyrek havuç rendesi

1-2 tatlı kaşığı tam tahıllı un

1 adet yumurta sarısı

Bir çimdik kimyon

Kurutulmuş maydanoz

Ekmek içi

Bebek Köftesi Yapılışı:

Tüm malzemeler yoğurulur.

Toparlanana kadar ekmek içi ve un ekleyebilirsiniz.

Fakat çok kurutmamaya dikkat edin.

Yarım saat dolapta dinlendirdikten sonra en kısık ateşte biraz zeytinyağıyla pişirin, Harlı ateşte köftelerin dışı kuruyup, sertleşir ve yerken zorlanabilirler.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Bebeklerinize yeni bir lezzeti denettiğinizde, takip edin.

Alerjik reaksiyon verip vermediğini iyi gözlemleyin.

İlk denemeler için, az miktarla başlayın.

Hazırladığınız köfteleri kısık ateşte, ağır ağır pişirin.

Köftenin içi pişsin.