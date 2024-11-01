Sokaktaki çatışma Poyraz'ı hayattan kopardı! 5 şüpheliye kelepçe!

Kars'ta 29 Ekim günü bir düğün salonun önünde kimliği belirsiz şüpheliler tarafından araçtan ateş açıldı.

AA'da yer alan habere göre bu sırada düğün salonunun yaklaşık 150 metre ilerisindeki evinin önünde kaldırımda akülü arabasıyla oyun oynayan 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı'na "maganda kurşunu" isabet etti.

"MAGANDA KURŞUNU" HAYATTAN KOPARDI

Başından vurularak ağır yaralanan küçük çocuk, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Muhammet Poyraz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, kimliği belirsiz şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler silahlı saldırıya düğün salonundan da karşılık verildiğini tespit etti. İki taraftan da olaya karıştığını belirlenen M.A., A.A., Y.Y., Y.Y., K.Y., Y.D.A., E.Y.A., B.A. ve K.A. gözaltına alındı.

REKLAM KÜÇÜK POYRAZ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI "Maganda kurşunu" kurbanı olan Meltem-Murat Erdağı çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Muhammet Poyraz Erdağı'nın 30 Ekim günü öğle vakti Kemer Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Ötüken Senger ile çok sayıda kişinin katıldığı cenazede Muhammet Poyraz Erdağı, yakınlarının gözyaşlarıyla Asri Mezarlığa defnedildi. YÜREK YAKAN GÖRÜNTÜLER Küçük Poyraz'ın tabutu cenaze aracına konulduğu sırada annesi Meltem Erdağı, oğlunun battaniyesine sarılıp gözyaşlarına boğuldu. Anne Erdağı, daha sonra Muhammet Poyraz'ın battaniyesini mezarının üzerine serdi.