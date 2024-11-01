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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esnafa saldırdı! 3 kişiyi bıçakladı | Son dakika haberleri

        Esnafa saldırdı! 3 kişiyi bıçakladı

        Diyarbakır'da dehşet dolu anlar yaşandı. Kentte bir kişi, döner bıçağıyla girdiği fırında hırsızlık girişiminde bulundu. Bu sırada iş yerindeki 3 kişiyi yaralayan saldırgan, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 10:05 Güncelleme: 01.11.2024 - 10:52
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        Esnafa saldırdı! 3 kişiyi bıçakladı
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        Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde soygun için girdiği ekmek fırınında 2 işçi ile olaya müdahale etmek isteyen esnafı bıçakla yaralayan Emrullah V., bu sırada mesaisine giderken olaya müdahale eden polis memuru tarafından bacağından vurularak yakalandı.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir ekmek fırınına gelen Emrullah V., yanında getirdiği döner bıçağı ve bıçakla çalışanları tehdit ederek, kasadaki paraları istedi.

        Çalışanlar direnince arbede çıktı. Sokağa da taşınan arbedede fırın işçileri Ş.G., K.B. ve olaya müdahale etmek isteyen esnaf O.K. yaralandı. Bu sırada mesaisine gitmek için bölgeden geçerken olayı gören bir polis memuru, olaya müdahale etti. Polis, direnen Emrullah V.’yi bacağından vurdu.

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        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli Emrullah V. ve diğer yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
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