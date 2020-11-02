Bebek Pudrasının Cilde Faydaları Nelerdir?

Bebeklerin pişik olmasını önleyen ve cildini yumuşacık yapan bebek pudrasının güzellik alanında da kullanılmaktadır. Uzmanların yaptığı araştırmalara göre; bebek pudrası kadınların birçok alanda kullanabileceği çok amaçlı bir bakım ürünüdür.

Bebek pudrası, cilde çok iyi gelen bir maddedir. Bebek pudrası makyajdan cilt bakımına, saç yağlanmasından sivilcelere hatta yüzde oluşan birçok lekeyi de gidermede oldukça başarılı olduğu kanıtlandı.

Bebek Pudrasının Cilde Faydaları

• Bebek pudrasını özellikle aşırı yağlı ciltlerde fondöteni sabitlemek için kullanabilirsiniz.

• Gün içerisinde sürekli tempo halindeyseniz ve terliyorsanız, bu terlemeyi yüz kısmında azaltmak için bebek pudrası son derece etkilidir.

• Koyu renkli saçlarda yağlanma çabuk görülür. Bu yüzden saçlarınızın dip kısımlarına bebek pudrasını dağıtabilirsiniz. Bu yöntem kuru şampuanla aynı işlevi görmektedir.

• Bebek pudrası cildinizin pürüzsüz görünmesine de yardımcı olur.

• Cildinizdeki sivilce lekelerini gidermek için haftada 2 kere lekelerin üzerine bebek pudrası uygulayabilirsiniz.

• Kirpiklerinizi dolgun göstermek aynı zamanda uzamasını sağlamak için bebek pudrasını her rimel sürdüğünüzde değil daha çok haftada bir kere uygulamanızda yarar var.

• Makyajınızın uzun süre kalıcı olması ve bozulmaması için bebek pudrasını fırçanızla yüzünüze dağıtabilirsiniz.

Bebek Pudrası İle Yapabileceğiniz Maskeler

• Sivilceleri Önlemek İçin

Malzemeler:

Birkaç damla su

1 çay kaşığı bebek pudrası

Yapılışı: Küçük bir kapta bebek pudrasını ve suyu karıştırınız. Pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırınız. Yüzünüze sürerek yarım saat bekletiniz. Daha sonrasında ilk önce soğuk sonrasında ılık su ile yıkayınız. Haftada 1 ya da 2 kere kullanabilirsiniz.

• Pürüzsüz Bir Cilt İçin

Malzemeler:

2 yemek kaşığı maden suyu

1.5 çay kaşığı bebek pudrası

Yapılışı: Pudrayı ve maden suyunu pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırınız. Yüzünüze uyguladıktan sonra 5 ya da 10 dakika bekleyiniz. İlk önce soğuk sonrasında ılık su ile durulayınız. Haftada 1 kere kullanabilirsiniz.