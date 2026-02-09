Bebekler için sessiz tehdit!

RSV’nin özellikle ilk yaş grubunda daha ağır seyredebileceğine dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret İşbilir, RSV’nin yaygın bir virüs olduğunu ancak her çocukta aynı tabloyu oluşturmadığını belirtti.

Uzm. Dr. İşbilir, "RSV, çocukların büyük kısmının iki yaşına kadar en az bir kez karşılaştığı bir virüstür. Çoğu çocukta hafif üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde atlatılsa da; prematüre doğan bebeklerde, kronik hastalığı olanlarda ve bağışıklık sistemi zayıf çocuklarda bronşiolit ve zatürre gibi daha ciddi tablolara neden olabilir. Virüs, öksürük ve hapşırıkla yayılan damlacıklar yoluyla bulaşıyor. Kapalı ve kalabalık ortamlarda bulaş riski belirgin şekilde artıyor" dedi.

BELİRTİLER NEZLE GİBİ BAŞLAYABİLİR

RSV enfeksiyonunun ilk belirtilerinin aileler tarafından çoğu zaman hafif bir soğuk algınlığı olarak değerlendirildiğini söyleyen Uzm. Dr. İşbilir, erken belirtilerin önemini vurguladı: "RSV genellikle burun akıntısı, hafif ateş ve öksürükle başlar. Ancak özellikle bebeklerde solunum sıklaşması, hırıltı, beslenme güçlüğü ve huzursuzluk gelişmesi durumunda vakit kaybetmeden bir çocuk hekimine başvurulmalıdır.”