        Bebekler için sessiz tehdit!

        Bebekler için sessiz tehdit!

        Son dönemde özellikle RSV (Respiratuar Sinsisyal Virüs) vakalarındaki artış, ebeveynleri daha dikkatli olmaya davet ediyor. RSV, yetişkinlerde çoğu zaman hafif bir soğuk algınlığı gibi geçirilsede bebekler ve küçük çocuklarda ciddi alt solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabiliyor

        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 17:15 Güncelleme: 09.02.2026 - 17:15
        Bebekler için sessiz tehdit!
        RSV’nin özellikle ilk yaş grubunda daha ağır seyredebileceğine dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret İşbilir, RSV’nin yaygın bir virüs olduğunu ancak her çocukta aynı tabloyu oluşturmadığını belirtti.

        Uzm. Dr. İşbilir, "RSV, çocukların büyük kısmının iki yaşına kadar en az bir kez karşılaştığı bir virüstür. Çoğu çocukta hafif üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde atlatılsa da; prematüre doğan bebeklerde, kronik hastalığı olanlarda ve bağışıklık sistemi zayıf çocuklarda bronşiolit ve zatürre gibi daha ciddi tablolara neden olabilir. Virüs, öksürük ve hapşırıkla yayılan damlacıklar yoluyla bulaşıyor. Kapalı ve kalabalık ortamlarda bulaş riski belirgin şekilde artıyor" dedi.

        BELİRTİLER NEZLE GİBİ BAŞLAYABİLİR

        RSV enfeksiyonunun ilk belirtilerinin aileler tarafından çoğu zaman hafif bir soğuk algınlığı olarak değerlendirildiğini söyleyen Uzm. Dr. İşbilir, erken belirtilerin önemini vurguladı: "RSV genellikle burun akıntısı, hafif ateş ve öksürükle başlar. Ancak özellikle bebeklerde solunum sıklaşması, hırıltı, beslenme güçlüğü ve huzursuzluk gelişmesi durumunda vakit kaybetmeden bir çocuk hekimine başvurulmalıdır.”

        İşbilir, "Bazı bebeklerde nefes alırken göğüs kafesinde çekilmeler görülebilir. Bu durum, alt solunum yollarının etkilendiğini gösterebilir" dedi.

        HİJYEN EN GÜÇLÜ KALKAN

        RSV’ye karşı korunmada temel yaklaşımın hijyen olduğunu belirten Uzm. Dr. Fikret İşbilir, günlük önlemlerin önemine dikkat çekti: "El hijyeni, hasta kişilerle temastan kaçınma ve oyuncak ile yüzey temizliği RSV’nin yayılmasını azaltmada son derece etkilidir. Özellikle ilk aylardaki bebeklerin kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak tutulması gerekir.”

        Risk grubundaki bebekler için koruyucu uygulamaların mevcut olduğunu belirten Uzm. Dr. İşbilir, bu tür uygulamaların mutlaka çocuk hekimi kontrolünde planlanması gerektiğini vurguladı.

        AİLELERİN BİLİNÇLİ TAKİBE İHTİYACI VAR

        RSV vakalarındaki artışın ailelerde kaygı oluşturduğunu ifade eden İşbilir, en önemli noktanın bilinçli takip olduğunu söyledi: "Her öksürük RSV değildir ve her RSV vakası ağır seyretmez. Ailelerin paniğe kapılmak yerine belirtileri dikkatle izlemesi ve riskli durumlarda hekime başvurması gerekir. Erken değerlendirme, komplikasyonların önlenmesinde büyük rol oynar."

