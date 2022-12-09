Bebekler neden parmak emer?

PARMAK EMMEYİ DURDURMAK İÇİN NE YAPILABİLİR?

Çocuğun parmak emmesini durdurmak için bağırmak, kızmak, alaycı bir söylemle onu uyarmak, elini ağzından zorla çektirmek, vurmak, eline ya da ağzına acı bir şeyler sürmek, cezalandırmak gibi tutumlar yanlış davranışlardır ve ters tepecektir. Bu tür davranışlar olumsuz etki verecek ve davranışın bırakılmasının aksine daha fazla artmasına neden olacaktır. Mutlu bir meşguliyet içindeki çocuk parmak emme davranışında bulunmaz. Bu durumda ebeveynler çocukları ile olan ilişkilerine önem vermeli, davranışlarına dikkat etmelidir. Eğer çocuk ebeveyninden korkarsa parmak emme alışkanlığını bırakması daha uzun sürer. 3 yaşını geçmiş bir çocuk halen parmak emiyorsa psikolojik bir sıkıntısı olabilir. Böyle bir tespitiniz var ise uzmana danışmanızda fayda var.