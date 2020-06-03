Romanya'da Steaua Bükreş’te forma giyen genç forvet Florinel Coman için kulübün sahibi Becali’den Galatasaray iddialarına yanıt geldi. Becali, “Coman için çok teklif aldım. Benim için onun değeri şu anda 10-12 milyon Euro civarında. 7-8 milyon Euro civarı teklifler aldık. Kimse bu sınırı geçmedi. Amerika’dan gelen teklifler de ciddiydi ama istediklerimiz doğrultusunda değil. Galatasaray veya başka bir kulüp istiyorsa 10 milyon Euro'dan aşağı olmaz” dedi.

22 yaşındaki forvet Coman, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 35 maçta 14 gol attı ve 10 asist yaptı.