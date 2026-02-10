Marc Anthony'den aile kavgasına dair ilk yorum
Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz'in düğününde sahne alan Marc Anthony, Beckham'ların aile kavgasına dair ilk kez konuştu
Beckham ailesinin kavgasında adı geçen şarkıcı Marc Anthony, ilk kez konuyla ilgili açıklama yaptı. 57 yaşındaki Latin şarkıcı, Brooklyn Beckham'ın, ebeveynleri David ve Victoria Beckham ile bağlarını kopardığını açıkladığı altı sayfalık sert Instagram paylaşımından üç hafta sonra konuştu.
Beckham çiftinin 26 yaşındaki en büyük oğlu Brooklyn Beckham, 2022'deki düğünlerinde eşi Nicola Peltz ile yaptığı ilk dansı annesinin sabote ettiğini iddia ederek, düğün resepsiyonunda performans sergileyen Marc Anthony'nin kendisini sahneye çağırıp dans partnerinin Victoria olduğunu açıkladığını belirtmişti. Oğul Beckham ayrıca, annesi Victoria'nın kendisiye uygunsuz bir şekilde dans ettiğini söylemiş, bu anı utanç verici olarak nitelendirmişti.
Marc Anthony, yeni verdiği röportajda, Beckham ailesi içinde devam eden çekişme konusunda, "Son derece talihsiz" yorumunu yaparak, olayların gelişme şeklinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
"Ailede olup bitenler hakkında söyleyecek hiçbir şeyim yok. Harika, muhteşem bir aile. Çocuklar doğmadan önce de onları tanıyordum. Cruz'un vaftiz babasıyım" diyen Marc Anthony, "Aileyle gerçekten çok yakınım. Ama orada olanlar hakkında söyleyecek hiçbir şeyim yok. Olayların bu şekilde gelişmesi son derece üzücü, ancak bu şekilde yaşandığının söylenmesi gerçeği tam olarak yansıtmıyor" ifadesini kullandı.
Brooklyn Beckham, ailesini, eşi Nicola Peltz ile arasını bozmaya ve hayatını kontrol altına almaya çalışmakla suçladığı açıklamasında, eşiyle düğününde ilk dansı yapamadığını iddia etmişti. Oğul Beckham'ın iddiasına göre, Marc Anthony düğün sırasında onu sahneye çağırdı ve ardından Victoria'yı da kendisiyle dans etmeye davet ederek, Brooklyn ve Nicola için özenle planlanmış olan o anı çaldı.
Daha önce çıkan haberlerdeki iddiaya göre Anthony, düğünde, Victoria Beckham'a "Bu gece salonun en güzel kadını" diye hitap etmiş, gelin Nicola Peltz'i hiçe saymıştı. Bu durum konukları şaşkına çevirmişti. Anthony'nin sahnede söylediği bir aşk şarkısı eşliğinde Victoria Beckham'ın sergilediği üç dakikalık dansın, Nicola Peltz'i derinden etkilediği ve Peltz'in gözyaşları içinde salondan ayrıldığı öne sürülmüştü.
Düğünde DJ'lik yapan Fat Tony'nin anlattığına göre, Peltz'in ailesi onun peşinden koşmuş ve Brooklyn, 'uygunsuz' olarak nitelendirdiği dansın ardından utanç içinde yeni eşini bulmaya gitmişti.
Bu iddialar üzerine, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony, Brooklyn Beckham'ın düğününü bozmadaki beklenmedik rolü nedeniyle iternette alay konusu haline getirilmişti.