Beckham ailesinin kavgasında adı geçen şarkıcı Marc Anthony, ilk kez konuyla ilgili açıklama yaptı. 57 yaşındaki Latin şarkıcı, Brooklyn Beckham'ın, ebeveynleri David ve Victoria Beckham ile bağlarını kopardığını açıkladığı altı sayfalık sert Instagram paylaşımından üç hafta sonra konuştu.

Beckham çiftinin 26 yaşındaki en büyük oğlu Brooklyn Beckham, 2022'deki düğünlerinde eşi Nicola Peltz ile yaptığı ilk dansı annesinin sabote ettiğini iddia ederek, düğün resepsiyonunda performans sergileyen Marc Anthony'nin kendisini sahneye çağırıp dans partnerinin Victoria olduğunu açıkladığını belirtmişti. Oğul Beckham ayrıca, annesi Victoria'nın kendisiye uygunsuz bir şekilde dans ettiğini söylemiş, bu anı utanç verici olarak nitelendirmişti.

Marc Anthony, yeni verdiği röportajda, Beckham ailesi içinde devam eden çekişme konusunda, "Son derece talihsiz" yorumunu yaparak, olayların gelişme şeklinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"Ailede olup bitenler hakkında söyleyecek hiçbir şeyim yok. Harika, muhteşem bir aile. Çocuklar doğmadan önce de onları tanıyordum. Cruz'un vaftiz babasıyım" diyen Marc Anthony, "Aileyle gerçekten çok yakınım. Ama orada olanlar hakkında söyleyecek hiçbir şeyim yok. Olayların bu şekilde gelişmesi son derece üzücü, ancak bu şekilde yaşandığının söylenmesi gerçeği tam olarak yansıtmıyor" ifadesini kullandı.