BEDAŞ mesai saatleri 2019

Yaklaşık 50 yıldır İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir.

İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.

BEDAŞ MESAİ SAATLERİ

BEDAŞ, hafta içi saat 08.30-18.00 arasında hizmet veriyor. Kurumda saat 12.30-13.30 arasında öğle molası veriliyor. BEDAŞ; hafta sonları, resmi tatil günlerinde ve bayram tatillerinde hizmet vermiyor.

BEDAŞ'ın yalnızca kaçak tahsilat veznesi cumartesi günü çalışıyor. Cumartesi günü saat 09.00'da mesaiye başlayan kaçak tahsilat veznesi saat 17.00'ye kadar hizmet veriyor. Kurumda 12.30-13.30 saatleri arasında öğle molasına çıkılıyor.

BEDAŞ PERPA ŞUBESİ ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Vatandaşın pek çok işleminin yapıldığı BEDAŞ PERPA şubesi, PERPA Ticaret Merkezi A Blok Kat: 14 Şişli/İstanbul adresinde bulunuyor. BEDAŞ'a ALO 186 çağrı merkezinden veya 444 62 55 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.