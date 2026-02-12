12 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: Elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul genelinde yaşanacak bakım, onarım çalışmaları ve planlı elektrik kesintisi yapılacak ilçeler listesi her gün AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyurulmaya devam ediyor. AYEDAŞ Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle ilgilenirken, BEDAŞ ise Avrupa Yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilenmektedir. BEDAŞ tarafından yapılan açıklama sonucunda İstanbul'un 20 ilçesinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintisi uygulanacak. İşte 12 Şubat 2026 Perşembe İstanbul planlı elektrik kesinti programı...
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. 12 Şubat tarihinde İstanbul'un 20 ilçesinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintisi uygulanacak. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte 12 Şubat 2026 BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...
BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 12 Şubat 2026 Perşembe günü İstanbul'da 20 ilçede farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi
Arnavutköy
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Başakşehir
Bayrampaşa
Beylikdüzü
Beyoğlu
Büyükçekmece
Çatalca
Esenyurt
Eyüpsultan
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Küçükçekmece
Sarıyer
Sultangazi
Şişli