17 ilçede 9 saate varan elektrik kesintisi! 7 Mart 2026 İstanbul elektrik kesintisi programı
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) 7 Mart Cuma günü İstanbul'da elektrik kesinti programını açıkladı. Yapılan duyuru sonucunda, "İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusu yanıt buldu. 7 Mart Cumartesi günü İstanbul'da 17 ilçede 9 saat sürecek elektrik kesintisi uygulanacak. İşte 7 Mart 2026 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi programı...
İstanbul genelinde meydana gelecek elektrik kesinti programı AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayımlanıyor. İstanbul genelinde bazı ilçelerde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle zaman zaman elektrik verilemiyor. 7 Mart Cumartesi günü il genelinde 17 ilçeye elektrik verilemeyecek. Peki, "İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte detaylar...
ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 7 Mart 2026 Cumartesi İstanbul'da farklı saat aralıklarında 17 ilçede elektrik kesintileri uygulanacak. İşte kesinti yaşanacak ilçeler
Arnavutköy
Bahçelievler
Başakşehir
Bayrampaşa
Büyükçekmece
Çatalca
Esenler
Esenyurt
Eyüpsultan
Fatih
Güngören
Kağıthane
Küçükçekmece
Sarıyer
Silivri
Sultangazi
Şişli
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ