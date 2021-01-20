Bedelli askerlik başvuruları geçtiğimiz 31 Aralık tarihinde sonuçlandı. Başvuruda bulunan bedelli asker adayları merak içerisinde sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor.

Celp tarihleri ve askerlik yerleri ise en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Vatani görevini nerede yapacağını merak edenler "Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu?" ve "Bedelli celp ve sevk tarihleri açıklandı mı?" soruların cevabını araştıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte merak edilen detaylar...

BEDELLİ CELPLERİ VE SEVK TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Geçtiğimiz yıl bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihleri 24 Ocak tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl ki sevk tarihleri ve askerlik yerleri ise henüz açıklanmadı. Açıklamanın önümüzdeki bir hafta içerisinde yapılması bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜNDÜR?

Bedelli askerlik 30 gündür. Ancak bir gün yol izni ve bir gün idari izinle birlikte 28 güne düşüyor. Fakat yol izni 2 gün olan askerlerin askerlikleri ise 27 güne düşüyor.