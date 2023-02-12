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Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri ertelendi mi? Cumhurbaşkanı'ndan açıklama

Bedelli askerlik celpleri ve sevk tarihleri ertelendi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün askerlik celpleri ve sevk tarihleriyle ilgili yaptığı erteleme açıklaması sonrası bu sorunun da cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki 2023 bedelli askerlik celpleri ve sevk tarihleri ertelendi mi? İşte merak edilen sorunun cevabı...

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  • Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri ertelendi mi? Cumhurbaşkanı'ndan açıklama önemli açıklama! 2023 bedelli celp ve sevk tarihleri ertelendi mi?

    Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri ertlendi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2023 celp ve sevk tarihleriyle ilgili önemli açıklama geldi. Yapılan açıklama sonrası bedelli askerlik celp ve sevk tarihlerinin ertelenip ertlenmediği merak ediliyor. İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...
  • Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri ertelendi mi? Cumhurbaşkanı'ndan açıklama önemli açıklama! 2023 bedelli celp ve sevk tarihleri ertelendi mi?

    DEPREM BÖLGESİ İÇİN ASKERLİK CELP TARİHLERİ ERTELENDİ!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “ Deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

     
  • Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri ertelendi mi? Cumhurbaşkanı'ndan açıklama önemli açıklama! 2023 bedelli celp ve sevk tarihleri ertelendi mi?

    BEDELLİ ASKERLİK CELPLERİ ERTLENDİ Mİ?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama bedelli askerlik yapacakları da kapsıyor. Yani deprem bölgesi ilan edilen 10 ilde şkamet eden veya bu on ilin nüfusuna kayıtlı olan bedelli askerlik yükümlülerinin celp ve sevk tarihleri ertelendi.

     

     
  • Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri ertelendi mi? Cumhurbaşkanı'ndan açıklama önemli açıklama! 2023 bedelli celp ve sevk tarihleri ertelendi mi?

    DEPREMİN ETKİLENDİĞİ 10 İL

    Afet bölgesi Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay olarak açıklanmıştı.

     
  • Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri ertelendi mi? Cumhurbaşkanı'ndan açıklama önemli açıklama! 2023 bedelli celp ve sevk tarihleri ertelendi mi?

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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