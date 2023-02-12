BEDELLİ ASKERLİK CELPLERİ ERTLENDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama bedelli askerlik yapacakları da kapsıyor. Yani deprem bölgesi ilan edilen 10 ilde şkamet eden veya bu on ilin nüfusuna kayıtlı olan bedelli askerlik yükümlülerinin celp ve sevk tarihleri ertelendi.