Bedelli askerlik ücreti: 2025 Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, kaç TL?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025 NE KADAR?

Bedelli askerlik ücreti memur maaşı zammı ile bağlantılı olarak yılda iki kez değerlendiriliyor.

Tahmini olarak 6 aylık enflasyon farkı ile memur zam oranı OVP'de yer alan yüzde 41,11'lik tahmine göre yüzde 11,33 olabilir. Bu durumda bedelli askerlik ücreti 242 bin 555 lira seviyesine çıkar.

2025 yılı Bedelli askerlik net ücreti Ocak ayının ilk haftasında Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek.