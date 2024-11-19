Bedelli askerlik ücreti: 2025 Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, kaç TL?
Bedelli askerlik ücreti memur maaşı zammı ile bağlantılı olarak yılda iki kez değerlendiriliyor. Askere gidecek olan vatandaşların gündeminde bedelli askerlik ücreti yer alıyor. Peki, 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?
2025 yılında bedelli askerlik planı olan vatandaşların gündeminde bedelli askerlik ne kadar olacak sorusu bulunuyor. Bedelli askerlik hizmeti 28 gün temel askerlik eğitimi alınarak tamamlanmaktadır. Peki Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025 NE KADAR?
Bedelli askerlik ücreti memur maaşı zammı ile bağlantılı olarak yılda iki kez değerlendiriliyor.
Tahmini olarak 6 aylık enflasyon farkı ile memur zam oranı OVP'de yer alan yüzde 41,11'lik tahmine göre yüzde 11,33 olabilir. Bu durumda bedelli askerlik ücreti 242 bin 555 lira seviyesine çıkar.
2025 yılı Bedelli askerlik net ücreti Ocak ayının ilk haftasında Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek.
BEDELLİ ASKERLİK 2024 ÜCRETİ NE KADAR?
Mevcut bedelli askerlik ücret 217 bin 871 lira 4 kuruş.