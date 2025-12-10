Habertürk
        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ | 2026 Bedelli askerlik ne kadar olacak? Bedelli askerlik ücretine yüzde kaç zam gelecek?

        Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

        Bedelli askerlik sürecinde geri sayım sürerken, hem başvuru aşamasında olanlar hem de işlemlerini tamamlayanlar gözünü yapılacak resmi duyurulara çevirdi. Yeni celp dönemine kısa bir süre kala, askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı ve 2026 yılında geçerli olacak bedelli ücretinin hangi seviyede belirleneceği merak konusu oldu. Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte aralık enflasyonu ve memur maaş katsayısına bağlı olarak şekillenecek tutara dair beklentiler de güçleniyor. İşte detaylar...

        Giriş: 10.12.2025 - 21:36 Güncelleme: 10.12.2025 - 21:36
        1

        Bedelli askerlikte hem takvim hem de ücret detayları gündemin üst sıralarına yerleşti. Binlerce aday, bir yandan askerlik yerlerinin ilan edileceği tarihi beklerken diğer yandan 2026 yılında ödenecek bedel için yapılacak hesaplamaları yakından takip ediyor. Aralık enflasyon verilerinin yaklaşması, yeni döneme ilişkin tahminleri daha da netleştirirken “2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?” sorusu en çok araştırılan başlıklardan biri haline geldi. Detaylar haberimizde...

        2

        BEDELLİ ASKERLİK 2026 ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

        Bedelli askerlik ücreti henüz belli olmadı. Ocak 2026 bedelli askerlik ücreti 3 Ocak tarihinde aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından netlik kazanacak.

        3

        GÜNCEL BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

        Bedelli askerlik ücreti 1 Temmuz – 31 Aralık 2025 dönemi için 280.850,64 TL olarak belirlenmişti.

        4

        BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

        Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

        5

        BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Bedelli askerlik müracaat şartları şunlardır;

        a. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.

        b. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak “Askerliğe Elverişlidir” kararı verilmiş olmak.

        c. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

        ç. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.

