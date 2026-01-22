2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

2026 yılı için bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 lira olarak belirlendi.

MSB tarafından yayımlanan duyuruya göre;

Hazine ve Maliye Bakanlığının 06 Ocak 2026 tarihli ve “Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelgesi ile 01 Ocak-30 Haziran 2026 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 1,387871 olarak açıklanmıştır.

Bu kapsamda;

Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 1,387871 (memur aylık katsayısı) = 333.089,04 TL

Ek Bedel Tutarı (Aylık): 3.500 x 1,387871 x 1 = 4.857,55 TL (Yoklama Kaçağı/Bakayalar için) üzerinden uygulanacaktır.