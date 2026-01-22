Habertürk
Habertürk
        BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ 2026 SORGULAMA EKRANI | MSB son dakika açıkladı! 2026 Bedelli sınıflandırma sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte sevk tarihleri

        Bedelli askerlik yerleri açıklandı! 2026 MSB Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı

        Bedelli askerlik yerleri için beklenen açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Nerede askerlik yapacağını öğrenmek isteyen yükümlüler ise bu noktada ''2026 Bedelli askerlik yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?''sorusuna yanıt aramaya başladı. Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk tarihleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. İşte 2026 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı ve sevk tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 09:42 Güncelleme: 22.01.2026 - 09:42
        1

        Bedelli askerlik yerleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen takvim doğrultusunda, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2026 Perşembe günü erişime açıldı. MSB son dakika duyurusunun ardından bedelli askerlik ücretini ödeyip başvuru yapan yükümlüler sevk tarihlerine odaklandı. Peki, 2026 Bedelli askerlik yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, e-Devlet sorgulama ekranı ve sevk tarihleri…

        2

        2026 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

        Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, yükümlülerin celp ve sevk dönemleri ile birlikte görev yapacakları birliklerin belirlendiği bildirildi.

        22 Ocak 2026 (bu tarih dahil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek.

        3

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        ''Bedelli Askerlik Sınıflandırma Sonuçları Açıklandı

        Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlenmiştir.

        Sonuçlarınızı e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz.''

        4

        BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

        Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca askerlik şubeleri ve MSB Mobil Uygulaması üzerinden de celp dönemleri ve birlik bilgilerine ulaşılabilecek.

        Adaylar, sonuç ekranında teslim olacakları birlikleri, son teslim tarihi, kışla, açık adres ve diğer bilgileri görüntüleyebilecek.

        -e-Devlet Kapısı'na T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

        -Arama kısmına "Milli Savunma Bakanlığı" veya "Askerliğim" yazın.

        -Karşınıza çıkan ekranda "Sınıflandırma Sonucu" veya "Celp Bilgileri" kısmından eğitim birliğinizi, celp döneminizi ve sevk tarihinizi görüntüleyin.

        BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        2026 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

        2025 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2026 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecek.

        Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler:

        05 Şubat 2026

        05 Mart 2026

        02 Nisan 2026

        04 Haziran 2026

        02 Temmuz 2026

        06 Ağustos 2026

        03 Eylül 2026

        01 Ekim 2026

        05 Kasım 2026

        03 Aralık 2026

        6

        2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

        2026 yılı için bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 lira olarak belirlendi.

        MSB tarafından yayımlanan duyuruya göre;

        Hazine ve Maliye Bakanlığının 06 Ocak 2026 tarihli ve “Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelgesi ile 01 Ocak-30 Haziran 2026 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 1,387871 olarak açıklanmıştır.

        Bu kapsamda;

        Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 1,387871 (memur aylık katsayısı) = 333.089,04 TL

        Ek Bedel Tutarı (Aylık): 3.500 x 1,387871 x 1 = 4.857,55 TL (Yoklama Kaçağı/Bakayalar için) üzerinden uygulanacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
