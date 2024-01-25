Haberler Gündem Bedelli askerlik yerleri açıklandı! MSB e-Devlet 2024 Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı ile celp sevk tarihi

MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı! Bedelli askerlik yerleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile 2024 yılı Şubat ayında silah altına alınacak olan yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi. Vatani görevini yapacaklar bedelli askerlik yerleri sorgulama işlemini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.. AA / Habertürk Giriş: 25.01.2024 - 19:26 Güncelleme: 25.01.2024 - 19:26 facebook

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Bedelli askerlik yerleri son dakika belli oldu. Milli Savunma Baklanlığı (MSB) bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bedelli askerlik yerleri ve celp dönemleri ile birlik yerleri e-Devlet sorgulama ekranı üzerinden kolaylıkla öğrenilebilecek. İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizin devamında...

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BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!

MSB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu tarafından belirlendi. Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek. Öte yandan, talep halinde celp dönemi değişikliği kontenjan durumuna göre e-Devlet’te 'Askerliğim' uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapılabilecek. BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ