Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor. Geri sayımda sona gelindi. Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından bedelli askerlik yerleri açıklanma tarihi ilan edildi. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen bedelli askerlik yerleri açıklanma tarihi ve e-devlet sorgulama ekranı...

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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesine göre bedelli askerlik tutarı 182.609,04 TL oldu. 01 Ocak-30 Haziran 2024 dönemi için bu ücret geçerli olacak.