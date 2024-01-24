Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor! 2024 bedelli askerlik yerlerine zaman açıklanacak?
Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 yılında bedelli askerlik yapmak için başvuruda bulunanlar merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından bedelli askerlik yerleri açıklanma tarihi kamuoyuyla paylaşıldı. İşte e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı...
Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor. Geri sayımda sona gelindi. Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından bedelli askerlik yerleri açıklanma tarihi ilan edildi. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen bedelli askerlik yerleri açıklanma tarihi ve e-devlet sorgulama ekranı...
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesine göre bedelli askerlik tutarı 182.609,04 TL oldu. 01 Ocak-30 Haziran 2024 dönemi için bu ücret geçerli olacak.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu.
Bedelli askerlik sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubalerinden duyurulacak.
BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Milli Savunma Bakanlığının yayınladığı askerlik celp ve sevk duyurusuna göre bedelli askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilecek.
Adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.