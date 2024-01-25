Bedensel engelli emekli öğretmen ile gözleri görmeyen kedisi 'can yoldaşı' oldu

Meslek hayatı boyunca Türkiye'nin birçok kentinde görev yaptığını, gittiği her yerde hayvan beslediğini dile getiren Günay, "Ailecek hayvan sevgimiz çok fazla. Maksimus'u ise sokağa terk edilmiş ve bir veterinere bırakılmış şekilde bulduk. Orada uzun süre tedavisini yaptırdım. Daha sonra ev ortamına alalım rahat etsin belki sahiplendiririz dedik" diye konuştu.

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Günay, sonraki süreçte engelli olduğu için kediyi sahiplendirmeye içinin el vermediğini dile getirerek, şöyle devam etti.

"Ona yaşam hakkı vermek istedik. Artık sürekli bizimle. Burada ona bir yaşam ortamı sağladı. Biz onunla mutluyuz, o da bizimle. Vatandaşlarımız sokakta engelli hayvan görürse ona sahip çıksın. Onlar da hayata tutunacaklardır. Bizim kedimiz burada çok mutlu. Biz ona uyuyoruz ve ayak uydurmaya çalışıyoruz."