Bediüzzaman'ın talebesi Bayramoğlu, hayatını kaybetti

Bediüzzaman Said Nursi'nin öğrencilerinden olan Hüsnü Bayramoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık iki haftadır hastanede tedavi gören Bayramoğlu'nun dün hayatını kaybetmesinden sonra Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı. Doğan, "Bediüzzaman'ın talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey vefat etti. Cenab-ı Allah rahmet eylesin" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yayımladığı taziye mesajında "Hüsnü Bayramoğlu, mübarek bir mevsimde Rahmân'a vasıl oldu. Cenab-ı Allah mağfiret eylesin, yakınlarına sabır versin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Bayramoğlu için taziye mesajı yayımladı. Bakan Soylu, yayımladığı mesajında, "Hüsnü Bayramoğlu Ağabey de, bu mübarek günde can emanetini Rabbi'ne teslim edenlerden oldu. Cenab-ı Allah, ailesi ve yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Twitter hesabından yapıtığı paylaşımda "Bediüzzaman'ın talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu vefat etti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise "Üstad Bediüzzaman Said Nursî'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey'in vefat haberini derin bir teessürle öğrendim. Hüsnü Ağabey'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" diyerek tayize mesajını paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. İnançlı ve ahlaklı nesillerin yetişmesinde ömrünü vakfeden Hüsnü Bayramoğlu Beyefendinin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.