MasterChef yeni bölümünde Bedri Usta'yı ağırlıyor. Bedri Usta mutfağa ve mesleğe dair bildiklerini yarışmacılara aktaracak. Ünlü bir kebap ustası olan Bedri Usta, tavırları ve tecrübesiyle programda renkli anlar yaşanmasına neden oluyor. Peki, Bedri Usta kimdir? Masterchef'in konuğu Bedri Usta kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...