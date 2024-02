'Bee Gees' grubun hayat hikâyesini, usta yönetmen Ridley Scott yönetecek

1958'de kurulduğundan bu yana dünya çapında 120 milyondan fazla kayıt satarken, bunların arasında hit teklileri; 'Stayin Alive', 'More Than A Woman' ve 'How Deep Is Your Love' da yer alıyor.

Grubun üylerinden; 2003'te Maurice Gibb, 2012'de Robin Gibb vefat etmişti.

Fotoğraflar: Mega, Avalon