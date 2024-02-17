'Bee Gees' grubun hayat hikâyesini, usta yönetmen Ridley Scott yönetecek
1970'li ve 1980'li yıllarda müzik dünyasının başarılı gruplarından olan 'Bee Gees' adlı grubun hayat hikâyesini, usta yönetmen Ridley Scott yönetmeye hazırlanıyor
Britanya asıllı Avustralyalı kardeşler Barry Gibb, Robin Gibb ve Maurice Gibb'den oluşan 'Bee Gees' grubunu anlatacak filmin, yapımcılığını Graham King, Stacey Snider ve Michael Pruss üstlenecek.
Filmi; 'Robin Hood', 'Marslı', 'Gladyatör' ve 'Napolyon' gibi filmlerle tanınan Ridley Scott yönetecek.
Senaryosunu ise 'Gladyatör'ün senaristi John Logan kaleme alacak.
1958'de kurulduğundan bu yana dünya çapında 120 milyondan fazla kayıt satarken, bunların arasında hit teklileri; 'Stayin Alive', 'More Than A Woman' ve 'How Deep Is Your Love' da yer alıyor.
Grubun üylerinden; 2003'te Maurice Gibb, 2012'de Robin Gibb vefat etmişti.
Fotoğraflar: Mega, Avalon