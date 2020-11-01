Eski Türkiye Jokey Kulübü (TJK) başkanı Özdemir Atman’ın ikiz kızlarından biri olan Begüm Atman’ın hayatı bir film projesiyle gündeme gelmişti. Hem Begüm Atman ve Halis Karataş aşkını hem de efsane at Bold Pilot’ın keşfedilişini anlatan film vizyona girdiği tarihte çok konuşulmuştu. Peki Halis Karataş’ın eşi Begüm Atman kimdir? Begüm Atman ne zaman ve kaç yaşında öldü? İşte Begüm Atman biyografisi...

BEGÜM ATMAN KİMDİR?

Begüm Atman, Türkiye Jokey Kulübü'nün kuruluşuna ve atçılığımızın gelişmesine önemli katkıları bulunan Atman Ailesi nin 3. Kuşak temsilcisidir.

Begüm Atman, 1966 tarihinde dünyaya geldi. Eski TJK (Türkiye Jokey Kulübü) başkanı Özdemir Atman'ın ikiz kızlarından biridir. İlk ve ortaöğrenimini "okul birincisi" olarak tamamlayan Begüm Atman Karataş, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. 1992-1999 yılları arasında önemli bankalarda üst düzey yöneticilik yaptı. At idmanı ve yarış atı yetiştiriciliğinde tecrübelerini arttırdı ve Özdemir Atman’ın vefatından sonra eküri bayrağını devraldı.

2003 yılında yıllarca at yarışı seyircisinin hayranlıkla izlediği Türk jokey Halis Karataş ile evlendi. Özdemir Atman’ın vefatından üç sene sonra nikah masasına oturan çift, iki çocuk sahibi oldu. Çocuklarına Azra ve Özdemir adını verdiler.

BEGÜM ATMAN KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Meme kanseri hastalığıyla beş yıl mücadele eden Begüm Atman Karataş, 2014’te hayatını kaybetti. Begüm Atman vefat ettiğinde 48 yaşındaydı.