2010 yılında ilk kez seyircisinin karşısına çıkan Behzat Ç. dizisi, final yapmasına rağmen aradan uzun yıllar geçmiş ve seyirciler tarafından hala unutulmamıştı. Geçtiğimiz aylarda Behzat Ç. sevenlerine müjdeli haber verildi. Behzat Ç. çekimlerine başlandı ve dizi izleme platformu Blu TV'den yayınlanacağı açııklandı. Peki Behzat Ç. dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Behzat Ç. yayın tarihi ve fragmanı...

BEHZAT Ç. NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yakında seyircilerle buluşacak Behzat Ç. dizisi 25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlanacak.

İnter Medya imzasını taşıyan, önceki yıllarda olduğu gibi senaryosunu yine Ercan Mehmet Erdem’in yazdığı ve yönetmen koltuğunda Serdar Akar’ın oturduğu ‘Behzat Ç.’nin çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlandı. Erdal Beşikçioğlu kırmızı mobileti üzerindeki uzun saçlı hali ile diziye dair merak uyandırıyor.

Dizide eski kadrodan Nejat İşler, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol ve Ayça Eren yeniden ekibe dahil oluyor. İşler’in yeniden dizinin unutulmaz kötü karakteri Ercüment Çözer’e hayat vereceği yapımda; İnanç Konukçu, Hayalet; Berkan Şal ise Akbaba rolüyle Behzat Amir’i yine yalnız bırakmayacak.

BEHZAT Ç. FRAGMANI